Yorgun gözlere son: Göz kapağı estetiği ve alın germe

Size güzel bir haber verelim: birkaç yöntemle gözlerinizdeki parıltıya yeniden kavuşabilirsiniz. Bu soruna ilişkin operasyonlar (göz kapağı estetiği ve alın germe), operasyon sonrasındaki iyileşme süreci ve nasıl sonuçların beklenebileceği hakkındaki bilgileri burada bulabilirsiniz.
YORGUN GÖRÜNÜMLÜ GÖZLERİN TEMEL NEDENİ: YAŞAM ŞEKLİNİZ VE YAŞINIZ
Yorgun görünüm, birçok faktörden kaynaklanıyor. Göz altı torbaları, üst göz kapaklarındaki fazlalık deri, alındaki sarkıklık, kas tonusu ve hacim kaybı bunlara örnek olarak verilebilir. Bunların bir kısmı, hayat tarzı değiştiğinde düzeliyor. Bu tip şikayetleri olan bir hastaya, sigara kullanımı, tüketilen içecekler ve uyku alışkanlıkları üzerine sorular yöneltiyoruz. Estetik bir müdahalede bulunmadan önce bunları konuşuyoruz ve gerek görüldüğü takdirde operasyon yapmayı öneriyoruz. Bireysel önlemlerle değişiklik sağlanmadığı ve operasyon tavsiye edildiği durumda ise, birkaç seçenek gündeme geliyor. Bazı insanlar ameliyat gerektirmeyen alın germeye yöneliyorlar ancak bu tercih, yalnızca küçük değişikliklere neden oluyor. Ameliyat yapılmadan kaş kaldırmanın iki yolu var. İlki, alına uygulanmadan kaşların (genellikle 2 mm) altına uygulanan botoks. İkinci yöntem ise, eğer çukurluk varsa, göz çukuru kemiği boyunca olan alana veya şakaklara dolgu uygulaması yapılmasıdır. Ancak ameliyatsız alın germe işleminde, ameliyatla aldığımız düzeyde sonuçlar elde edemiyoruz. Sadece botoks ve dolgu kullanarak küçük değişiklikler sağlayabiliyoruz. Bu sebeple, uygulanacak işleme karar vermek için öncelikle hastanın ihtiyaçlarının ne olduğunu belirliyoruz.
GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ VE ALIN GERME AMELİYATLARI NELERİ KAPSAMAKTADIR?
Göz kapağı estetiği -bir diğer adıyla blefaroplasti- alt ve üst göz kapaklarına uygulanabilmektedir. Oldukça etkili bir çözümdür. Ayrıca alın germe ameliyatıyla da arzu edilen genç ve dinç görünüme ulaşmak mümkün. Her iki operasyon da gözler için, daha genç ve daha pürüzsüz bir görünüm sunuyor.
Göz kapaklarının üzerindeki derinin sarkması, göz kapaklarındaki yaşlanma sürecinin bir bölümüdür ve göz kapağı estetiği için uygun bir neden oluşturuyor. Blefaroplasti ile, neredeyse kirpiklere kadar sarkmış fazla deriyi ortadan kaldırıyor ve ameliyat izini göz kapaklarındaki doğal katlantıların arasına saklıyoruz. Göz kapakları açıkken, izler hiç belli olmuyor. Yaş, her zaman bir faktör değil. Bazı hastalarımız, fazla deriye ve göz altı torbalarına her zaman sahip olduklarını, hatta yedi yaşındayken bile yorgun göründüklerini söylüyorlar. Gençlerde ameliyat, daha kolay ilerlemektedir. 18 yaşına gelindiğinde, göz kapaklarının iç bölgesinde kesi yaparak bu bölgedeki yağları hiç iz bırakmadan alabiliyoruz. Ancak ilerleyen yaşlarda kesiyi göz kapaklarının dışından yapıyoruz ve yağlarla beraber fazla deriyi de alıyoruz. Üzgün, yorgun ya da yaşlı görünüyorsanız, kaş kaldırma (alın germe) operasyonuna; üzgün görünümünüz yoksa ancak deriniz sarkmışsa, göz kapağı ameliyatına ihtiyacınız var demektir. Yine de bu konuda en doğru kararı vermek için, sizi görmemiz gerekiyor. Sürekli yorgun göründüğünüzü ya da yüzünüzün sizi daha yaşlı gösterdiğini düşünüyorsanız, Vanity Estetik polikliniğinde ücretsiz bir konsültasyon için randevu alabilirsiniz.
OPERASYON VE İYİLEŞME SÜRECİ
Göz kapağı estetiği, ağrılı bir operasyon değil. Ameliyattan sonra yaklaşık 7 gün dinlenmeniz gerekiyor. Operasyon sonrasındaki ilk kontrolde, dikişlerinizi alıyoruz. Operasyondan 1 hafta sonra günlük hayatınıza ve sosyal aktivitelere geri dönebilirsiniz. Alın germe ameliyatında ise, operasyondan sonraki 6 gün içerisinde dikişleri alıyoruz. İyileşme süreci genellikle 1 haftada tamamlanıyor. Sonrasında, işinize ve hayatınıza kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.
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