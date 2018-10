Yorgun gözlere son: Göz kapağı estetiği ve alın germe

GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ VE ALIN GERME AMELİYATLARI NELERİ KAPSAMAKTADIR?

Göz kapağı estetiği -bir diğer adıyla blefaroplasti- alt ve üst göz kapaklarına uygulanabilmektedir. Oldukça etkili bir çözümdür. Ayrıca alın germe ameliyatıyla da arzu edilen genç ve dinç görünüme ulaşmak mümkün. Her iki operasyon da gözler için, daha genç ve daha pürüzsüz bir görünüm sunuyor.

Göz kapaklarının üzerindeki derinin sarkması, göz kapaklarındaki yaşlanma sürecinin bir bölümüdür ve göz kapağı estetiği için uygun bir neden oluşturuyor. Blefaroplasti ile, neredeyse kirpiklere kadar sarkmış fazla deriyi ortadan kaldırıyor ve ameliyat izini göz kapaklarındaki doğal katlantıların arasına saklıyoruz. Göz kapakları açıkken, izler hiç belli olmuyor. Yaş, her zaman bir faktör değil. Bazı hastalarımız, fazla deriye ve göz altı torbalarına her zaman sahip olduklarını, hatta yedi yaşındayken bile yorgun göründüklerini söylüyorlar. Gençlerde ameliyat, daha kolay ilerlemektedir. 18 yaşına gelindiğinde, göz kapaklarının iç bölgesinde kesi yaparak bu bölgedeki yağları hiç iz bırakmadan alabiliyoruz. Ancak ilerleyen yaşlarda kesiyi göz kapaklarının dışından yapıyoruz ve yağlarla beraber fazla deriyi de alıyoruz. Üzgün, yorgun ya da yaşlı görünüyorsanız, kaş kaldırma (alın germe) operasyonuna; üzgün görünümünüz yoksa ancak deriniz sarkmışsa, göz kapağı ameliyatına ihtiyacınız var demektir. Yine de bu konuda en doğru kararı vermek için, sizi görmemiz gerekiyor. Sürekli yorgun göründüğünüzü ya da yüzünüzün sizi daha yaşlı gösterdiğini düşünüyorsanız, Vanity Estetik polikliniğinde ücretsiz bir konsültasyon için randevu alabilirsiniz.