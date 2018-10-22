Yorgun gözlere son: Göz kapağı estetiği ve alın germe

Size güzel bir haber verelim: birkaç yöntemle gözlerinizdeki parıltıya yeniden kavuşabilirsiniz. Bu soruna ilişkin operasyonlar (göz kapağı estetiği ve alın germe), operasyon sonrasındaki iyileşme süreci ve nasıl sonuçların beklenebileceği hakkındaki bilgileri burada bulabilirsiniz.

YORGUN GÖRÜNÜMLÜ GÖZLERİN TEMEL NEDENİ: YAŞAM ŞEKLİNİZ VE YAŞINIZ

Yorgun görünüm, birçok faktörden kaynaklanıyor. Göz altı torbaları, üst göz kapaklarındaki fazlalık deri, alındaki sarkıklık, kas tonusu ve hacim kaybı bunlara örnek olarak verilebilir. Bunların bir kısmı, hayat tarzı değiştiğinde düzeliyor. Bu tip şikayetleri olan bir hastaya, sigara kullanımı, tüketilen içecekler ve uyku alışkanlıkları üzerine sorular yöneltiyoruz. Estetik bir müdahalede bulunmadan önce bunları konuşuyoruz ve gerek görüldüğü takdirde operasyon yapmayı öneriyoruz. Bireysel önlemlerle değişiklik sağlanmadığı ve operasyon tavsiye edildiği durumda ise, birkaç seçenek gündeme geliyor. Bazı insanlar ameliyat gerektirmeyen alın germeye yöneliyorlar ancak bu tercih, yalnızca küçük değişikliklere neden oluyor. Ameliyat yapılmadan kaş kaldırmanın iki yolu var. İlki, alına uygulanmadan kaşların (genellikle 2 mm) altına uygulanan botoks. İkinci yöntem ise, eğer çukurluk varsa, göz çukuru kemiği boyunca olan alana veya şakaklara dolgu uygulaması yapılmasıdır. Ancak ameliyatsız alın germe işleminde, ameliyatla aldığımız düzeyde sonuçlar elde edemiyoruz. Sadece botoks ve dolgu kullanarak küçük değişiklikler sağlayabiliyoruz. Bu sebeple, uygulanacak işleme karar vermek için öncelikle hastanın ihtiyaçlarının ne olduğunu belirliyoruz.