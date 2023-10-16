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    4. You'nun saplantılı aşığı Joe Golberg solda sıfır kalır! Eski sevgilisini unutamayan en takıntılı burçlar belli oldu

    You'nun saplantılı aşığı Joe Golberg solda sıfır kalır! Eski sevgilisini unutamayan en takıntılı burçlar belli oldu

    16.10.2023 09:10 | Son Güncelleme:
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    Aşk bazı kişiler için karmaşık, kimisine göre de çocuk oyuncağıdır. Kalbe söz geçmez ama partner seçiminde dikkatli olmak da gerekir. Astrologlar eski aşklarını saplantı yapma potansiyeli olan burçları açıkladı. Onlar, You'nun saplantılı aşığı Joe Golberg gibi takıntılı oldukları kişiye dünyayı dar ediyorlar. İşte eski sevgilisini unutamayan en takıntılı burçlar...

    You'nun saplantılı aşığı Joe Golberg solda sıfır kalır! Eski sevgilisini unutamayan en takıntılı burçlar belli oldu

    Herkesin aşktan beklentisi farklıdır. Bazı kişiler, gönül ilişkileri açısından şanslıyken birçok kişi de aradığı aşkı bulamayabilir. Eski sevgililerini takıntı haline getiren burçlar belli oldu. Onlar You dizisinde Penn Badgley'in canlandırdığı Joe Golberg'i aratmıyorlar. İşte eski sevgilisini saplantı yapma potansiyeli yüksek burçlar...

    koç burcu

    GEÇMİŞE TUTUNMA ARZULARI FAZLADIR

    Koç burcu insanı güzel olan her şeyi sever. İlişkilerinde hep heyecanlı ve mutlu anlar biriktirmeyi hedefleyen bu kişiler eski sevgililerini bırakamazlar. Geçmişe tutunma arzuları fazladır. Hep eski anıları düşünürler. Dolayısıyla eski sevgilisini aklından çıkarmakta zorlanan Koç burçlarının toparlanması uzun zaman alır.

    ASLAN BURCU ERKEĞİ - AMAZON

    ESKİ AŞKLARINI UNUTMALARI UZUN SÜRER

    Liderlik özellikleriyle bilinen Aslanlar karizmatik ve baskın karakterlerdir. Her türlü olumsuzlukta dik durmak için çabalarlar. Fakat onlar ne kadar özgüvenli olursalar olsunlar bir ayrılık yaşadıklarında kolayca dağılabilirler. Onların eski aşklarını unutmaları zaman alabilir.

    AKREP BURCU ERKEĞİ - OYNAK

    AYRILIĞI KOLAY KABULLENEMEZLER!

    Akrepler tutkularıyla bilinir. Sevdikleri kişiyle bir ömür birlikte olmak isterler. Birçoğu ayrılığı kabullenemez. Ayrılıklarda derinden yaralanırlar. Onlar ayrılık sonrası yeni ilişki yaşamak konusunda zorlanabilirler.

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