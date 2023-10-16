You'nun saplantılı aşığı Joe Golberg solda sıfır kalır! Eski sevgilisini unutamayan en takıntılı burçlar belli oldu

Herkesin aşktan beklentisi farklıdır. Bazı kişiler, gönül ilişkileri açısından şanslıyken birçok kişi de aradığı aşkı bulamayabilir. Eski sevgililerini takıntı haline getiren burçlar belli oldu. Onlar You dizisinde Penn Badgley'in canlandırdığı Joe Golberg'i aratmıyorlar. İşte eski sevgilisini saplantı yapma potansiyeli yüksek burçlar...

GEÇMİŞE TUTUNMA ARZULARI FAZLADIR

Koç burcu insanı güzel olan her şeyi sever. İlişkilerinde hep heyecanlı ve mutlu anlar biriktirmeyi hedefleyen bu kişiler eski sevgililerini bırakamazlar. Geçmişe tutunma arzuları fazladır. Hep eski anıları düşünürler. Dolayısıyla eski sevgilisini aklından çıkarmakta zorlanan Koç burçlarının toparlanması uzun zaman alır.

ESKİ AŞKLARINI UNUTMALARI UZUN SÜRER

Liderlik özellikleriyle bilinen Aslanlar karizmatik ve baskın karakterlerdir. Her türlü olumsuzlukta dik durmak için çabalarlar. Fakat onlar ne kadar özgüvenli olursalar olsunlar bir ayrılık yaşadıklarında kolayca dağılabilirler. Onların eski aşklarını unutmaları zaman alabilir.

AYRILIĞI KOLAY KABULLENEMEZLER!

Akrepler tutkularıyla bilinir. Sevdikleri kişiyle bir ömür birlikte olmak isterler. Birçoğu ayrılığı kabullenemez. Ayrılıklarda derinden yaralanırlar. Onlar ayrılık sonrası yeni ilişki yaşamak konusunda zorlanabilirler.

