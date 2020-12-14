YouTube çöktü mü? YouTube neden açılmıyor? YouTube ne zaman düzelecek?

İnternet kullanıcıları bugün gün içerisinde YouTube'a erişim konusunda sorun yaşıyor. Bu nedenle YouTube çöktü mü sorusunun yanıtı araştırılıyor. Google servisleri YouTube, Gmail, Drive ve diğer Google servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı görünüyor.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

YouTube da dahil olmak üzere Google servisleri olan Gmail, Drive ve diğer Google servislerine Türkiye de dahil çok sayıda ülkeden erişim sağlanması konusunda sorun yaşandığı görülüyor. Bu nedenle şu anda YouTube'a erişim sağlanamıyor. Sitede girmek isteyen kullanıcılar, "Something went wrong..." yazısı ile karşılaşıyor.

YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR?

Son olarak Google Türkiye Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada YouTube da dahil olmak üzere Google hizmetlerinde bazı aksaklıkların yaşandığının farkında olunduğu ve Google'ın bu aksaklıkları gidermek için çalıştığı belirtildi.

YOUTUBE NE ZAMAN DÜZELECEK?

YouTube'un da erişiminde sorun yaşanmasına neden olan Google kaynaklı aksaklığın ne zaman düzeleceği ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.

