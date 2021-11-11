YouTube'dan tartışma yaratacak karar!

YouTube, video izleyicilerinin, içerikler için geri bildirimde bulunmaları için hem beğenme hem de beğenmeme tuşu sunuyor. Böylece söz konusu içeriği beğenenler beğenme tuşuna, beğenmeyenler ise beğenmeme tuşuna basarak video hakkındaki görüşlerini içerik oluşturucusuyla paylaşabiliyor. Ancak YouTube beğenmeme tuşu konusunda yeni bir karar almış durumda.

YOUTUBE'DAKİ BEĞENMEME SAYILARI GİZLENİYOR

YouTube, herkese açık beğenmeme sayılarını gizleyeceğini açıkladı. Şirket, değişikliğin gerekçesini daha küçük içerik oluşturucuların hoşlanmayan saldırılarla hedef alınmalarını veya taciz edilmelerini önlemek ve "izleyiciler ve içerik oluşturucular arasında saygılı etkileşimleri" teşvik etmek olarak açıklıyor.

BEĞENMEME TUŞU ORTADAN KALKMAYACAK

YouTube'daki değişikliğe rağmen beğenmeme tuşu hiçbir yere kaybolmayacak. Beğenmeme tuşu yerini koruyacak ancak herkes beğenmeme sayılarını göremeyecek. İçerik oluşturucular ise kaç kişinin videolarını beğenmediğini görebilecek.

YouTube, mart ayında herkese açık beğenmeme sayılarını gizlemeyi test ettiğini duyurmuştu.

YouTube’un yeni kararı, bazı kullanıcıları memnun etse de karara karşı olanlar da var. Bu kişiler, beğenmeme sayılarının gizlenmesini gereksiz görüyor. Bu konudaki tartışmalar kolay kolay bitmeyecek gibi.

