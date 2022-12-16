YouTube kullanıcılarına müjde! O özellik nihayet geliyor

YouTube Android ve YouTube iOS uygulamasını kullanan bazı kullanıcılar uzun bir süredir "kuyruğa ekle" seçeneğinin gelmesini bekliyordu. Aslında YouTube "Daha Sonra İzle'ye Kaydet" veya "Oynatma listesine kaydet" gibi iki seçenek sunsa da bu iki seçenek daha kalıcı bir şekilde hizmet veriyor ve içerikleri kitaplığınıza kaydediyor, dolayısıyla izledikten sonra elle kaldırmanız gerektiriyor. Bu yüzden bazı YouTube Android ve YouTube iOS kullanıcıları "kuyruğa ekle" özelliğinin getirilmesini istiyordu. Nitekim istenen oluyor gibi görünüyor.

YOUTUBE'A 'KUYRUĞA EKLE' ÖZELLİĞİ!

GSMArena'nın 9to5google'dan aktardığına göre, YouTube nihayet Android ve iOS'ta Premium kullanıcılarına "kuyruğa ekle" özelliğini getirmek üzere çalışıyor. YouTube, Premium kullanıcıları için Android ve iOS'ta "kuyruğa ekle" özelliğini şu anda test ediyor.

Android ve iOS için YouTube'un "kuyruğa ekle" özelliği 28 Ocak'a kadar test edilebilecek. Bundan kısa bir süre sonra ise kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak test süresi uzatılabilir.

VİDEOLAR SIRAYLA OYNATILACAK

YouTube'un yeni "kuyruğa ekle" seçeneği, istediğiniz herhangi bir videoyu bir listeye ekleyebilme özelliğiyle tıpkı TV ve web'deki gibi çalışacak. Video sırayla oynatılacak ve kullanıcılar ayrıca bir açılır menü aracılığıyla içerikleri kaldırma ve sıralarını yeniden düzenleme olanağına sahip olacak.

