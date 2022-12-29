YouTube paylaştı! Türkiye'de 2022'nin en popülerleri onlar olmuş: İşte dikkat çeken liste...

2022'yi geride bırakmamıza artık çok az bir süre kaldı. 2022 yılı kimilerimiz için zor, kimilerimiz için ise umutlu bir yıl olurken, popüler video paylaşım platformu YouTube, hazırladığı bir sayfa üzerinden 2022'nin en popüler videolarını ve içerik üreticilerini paylaştı. Böylece Türkiye'nin YouTube'daki bir yılı gözler önüne serildi. Dünyanın en fakir ülkesi 'Burundi' isimli bir video ve popüler dizilerin bölümleri de listede yer aldı.
YouTube'un hazırladığı sayfaya göre, YouTube Türkiye'nin 2022'deki trend videoları şöyle sıralandı: