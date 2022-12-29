YouTube paylaştı! Türkiye'de 2022'nin en popülerleri onlar olmuş: İşte dikkat çeken liste...

2022'yi geride bırakmamıza artık çok az bir süre kaldı. 2022 yılı kimilerimiz için zor, kimilerimiz için ise umutlu bir yıl olurken, popüler video paylaşım platformu YouTube, hazırladığı bir sayfa üzerinden 2022'nin en popüler videolarını ve içerik üreticilerini paylaştı. Böylece Türkiye'nin YouTube'daki bir yılı gözler önüne serildi. Dünyanın en fakir ülkesi 'Burundi' isimli bir video ve popüler dizilerin bölümleri de listede yer aldı.

İŞTE O TREND VİDEOLAR

YouTube'un hazırladığı sayfaya göre, YouTube Türkiye'nin 2022'deki trend videoları şöyle sıralandı:

Ruhi Çenet - Dünyanın En Fakir Ülkesi Burundi Enes Batur - Kız Arkadaşıma Yaşlı Amca ile Uyanma Şakası Tozluyaka 1. Bölüm Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1. Bölüm Duy Beni 1. Bölüm Mevzular Açık Mikrofon I HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Kardeşlerim 56. Bölüm Sezon Finali Yalı Çapkını 1. Bölüm Konuşanlar Yaz Shot Extra Show Ana Haber - Çocuk sesli adam

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