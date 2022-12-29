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YouTube paylaştı! Türkiye'de 2022'nin en popülerleri onlar olmuş: İşte dikkat çeken liste...

29.12.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube, hazırladığı bir sayfa aracılığıyla Türkiye'de 2022'nin en popüler videolarını ve içerik üreticilerini paylaştı. Böylece Türkiye'nin YouTube'daki bir yılı ortaya çıktı. Listedeki trend videolar ise dikkat çekti. Dünyanın en fakir ülkesi 'Burundi' isimli bir videodan popüler dizilerin bölümlerinden oluşan videolara kadar birçok videonun söz konusu listede yer aldığı görüldü.

YouTube paylaştı! Türkiye'de 2022'nin en popülerleri onlar olmuş: İşte dikkat çeken liste...

2022'yi geride bırakmamıza artık çok az bir süre kaldı. 2022 yılı kimilerimiz için zor, kimilerimiz için ise umutlu bir yıl olurken, popüler video paylaşım platformu YouTube, hazırladığı bir sayfa üzerinden 2022'nin en popüler videolarını ve içerik üreticilerini paylaştı. Böylece Türkiye'nin YouTube'daki bir yılı gözler önüne serildi. Dünyanın en fakir ülkesi 'Burundi' isimli bir video ve popüler dizilerin bölümleri de listede yer aldı.

İŞTE O TREND VİDEOLAR

YouTube'un hazırladığı sayfaya göre, YouTube Türkiye'nin 2022'deki trend videoları şöyle sıralandı:

  1. Ruhi Çenet - Dünyanın En Fakir Ülkesi Burundi
  2. Enes Batur - Kız Arkadaşıma Yaşlı Amca ile Uyanma Şakası
  3. Tozluyaka 1. Bölüm
  4. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1. Bölüm
  5. Duy Beni 1. Bölüm
  6. Mevzular Açık Mikrofon I HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
  7. Kardeşlerim 56. Bölüm Sezon Finali
  8. Yalı Çapkını 1. Bölüm
  9. Konuşanlar Yaz Shot Extra
  10. Show Ana Haber - Çocuk sesli adam

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