40 bin TL'ye ev sahibi oldu! Yaptıklarını tek tek anlattı... Videosu izlenme rekorları kırıyor

Ev fiyatları yükseldikçe ev sahibi olmak isteyenler farklı seçeneklere yöneliyor. Özellikle doğayla iç içe ve çevreye duyarlı bir ev hayali olanların da ilgisini ahşap evler çekiyor. Son günlerde sosyal medyada yayılan bir video çok konuşuldu. YouTube'da kanalı olan Serkan Bilgin'in 40 bin TL'ye yaptığı ahşap ev videosu büyük ilgi gördü. 1 milyondan fazla izlenen ve adeta izlenme rekorları kıran videoda Bilgin, 40 bin TL'ye mal olan evin tüm ayrıntılarını paylaştı. İşte detaylar...

TÜM DETAYLARINI PAYLAŞTI

En başından itibaren evin yapımına dair tüm ayrıntılar videoya kaydeden ve düzenleyip YouTube'dan paylaşan Bilgin, ahşap evin nasıl yapıldığını merak edenler için gerekli tüm teknik bilgiyi, maliyet ve ölçüleri de videonun altına yazdı.

40 BİN TL'YE 12 METREKARELİK EV

40 bin TL'lik ev 4 metre uzunluğunda ve 3 metre eninde. Yani toplamda 12 m2. Evin iç kısmı 9 m2 olurken 3 m2'yi ise evin balkon kısmı oluşturuyor.

Evde çam kereste ve ahşap kullandığını belirten Bilgin, ev için kullandığı briket, çimento ve kumun 1 bin TL, kerestelerin 15 bin TL, ahşap lambirin 14 bin TL, USB'lerin 2 bin TL, şingılların 3 bin TL, verniğin 2 bin 500 TL, hırdavat malzemelerinin 1 bin TL ve 12 iş günü boyunca ulaşım için kullandığı yakıtın da bin 500 TL tuttuğunu belirtti. Buna göre toplam maliyeti de 40 bin TL oldu.

Bilgin'in videosuna çok sayıda sosyal medya kullanıcısından yorum geldi. Bazı kişiler videoya "Senin gibi yetişmiş, doğaya duyarlı gençleri gördükçe ülkem ve dünya için çok mutlu oluyorum. Allah yolunu her daim açık etsin" yorumları yaparken bazı kişiler de "Bu işlere meraklı yaşıtlarımı gördükçe çok mutlu oluyorum. Eline sağlık ustam çok güzel bir iş çıkarmışsın." yazdı. Bazı kişilerin de "Herkesin ihtiyacı olan bir ev. Yapımı ve çekimleri harika" şeklinde değerlendirmede bulunduğu görüldü.