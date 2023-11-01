YouTube Premium ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar...

Kullanıcılara reklamsız izleme ve arka planda oynatma gibi ayrıcalıklar sunan hizmetin fiyatı temmuz ayında ABD'de 11,99 dolardan 13,99 dolara çıkmıştı. Şimdi de bu artış Türkiye'de fiyatlara yansıtılıyor.

EN SON GEÇEN SENE EKİM AYINDA ZAM YAPILMIŞTI!

Yapılan zamdan sonra bireysel paketin fiyatı 29,99 TL'den 57,99 TL'ye çıktı. Aile paketinin fiyatı 59,99 TL'den 115,99 TL'ye, öğrenci paketi ise 19,49 TL'den 37,99 TL'ye yükseldi. Bireysel yıllık abonelik ise 299,99 TL'den 579,99 TL'ye yükseldi. Youtube Premium paketlerine Türkiye'de en son geçtiğimiz senenin Ekim ayında zam gelmişti.







