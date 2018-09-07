YouTube tüm telefonlarda kararıyor!

Google YouTube karanlık modunu bir süredir masaüstü sürümünde kullanıyor. Karanlık mod sayesinde oldukça çekici bir tasarıma kavuşan YouTube, mobil tarafta ise karanlık mod desteğini ilk olarak iPhone kullanıcıları üzerinde test etmeyi tercih etti. Şirketin bu tercihinin geri dönüşü oldukça olumlu oldu. Zira iPhone kullanıcıları karanlık YouTube’u bayağı bir sevdi. Fakat YouTube’un tercihine karşı eleştiriler de yok değildi. İşin bir de Google’ın resmi evladı olan Android tarafı vardı. iPhone kullanıcıları karanlık YouTube desteğini almışken Android kullanıcıları klasik YouTube görünümüne mahkumdu. Bugün ise Android’çi abilerimizi ve ablalarımızı sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. Karanlık Mod YouTube için Android uygulamasına eklendi.

YOUTUBE KARANLIK MOD ARTIK ANDROİD’TE

YouTube’un gece modu, Android için YouTube uygulamasına gelen küçük bir yenilik sayesinde artık kullanılabilir duruma getirildi. Android için geliştirilen YouTube dark modunu seçmek ise oldukça basit. Akıllı telefonunuzdaki YouTube uygulamasında bulunan ayarlar sekmesine tıklayarak karanlık moda ulaşabilirsiniz. Gözleri yormayan bu mod sayesinde özellikle AMOLED ekranlı akıllı telefonlarda kaydadeğer bir pil tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ancak yeri gelmişken uyaralım; Google’ın yavaş yavaş sunduğu bir yenilik olan dark mod henüz size ulaşmamış olabilir. Bu da dark mod için biraz daha beklemek gerektiği anlamına geliyor.

KARANLIK MOD YOUTUBE İLE SINIRLI KALMAYABİLİR

Dark Mod sadece YouTube’ta bulunan bir özellik değil. Günümüzde Twitter gibi birçok uygulama koyu renklere sahip bir çeşit karanlık mod seçeneği sunuyor. Umarız ki bu mod diğer birçok uygulamaya eklenir. Mesela göz yormayan bu mod Gmail’e eklense hiç de fena olmaz öyle değil mi?



