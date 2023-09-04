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YouTube'un Shorts nedeniyle endişeli olduğu iddia edildi! Peki neden?

04.09.2023 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube, özellikle TikTok'un hayatımıza girişiyle popülerlik kazanan kısa biçimli video formatına kullanıma sunduğu Shorts ile birlikte ne kadar önem gösterdiğini ortaya koymuştu. Ancak ortaya ilginç bir iddia atıldı. Buna göre, YouTube Shorts ile ilgili şirket içi endişeler olduğu iddia edildi.

YouTube'un Shorts nedeniyle endişeli olduğu iddia edildi! Peki neden?

Son yıllarda YouTube, kısa biçimli videonun büyük bir öncelik olduğunu defalarca söyledi ve gösterdi. Ancak şimdi YouTube Shorts'un uzun biçimli videoları baltalamasıyla ilgili şirket içi endişeler olduğu öne sürüldü.

TOPLANTIDA 'YOK OLMA' RİSKİ TARTIŞILDI İDDİASI

9to5Google'ın Financial Times'a dayandırarak aktardığı haberine göre, üst düzey YouTube çalışanları son strateji toplantılarında şirket için daha fazla gelir getiren uzun biçimli videoların 'yok olma' riskini tartıştı.

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Şirket içi verilerin, içerik oluşturucuların "daha az uzun formatlı video hazırladığını" gösterdiği iddia edildi.

İddia edilen bu değişimin reklam gelirlerini de etkilediği öne sürüldü.

Söz konusu iddianın yer aldığı haberde daha uzun videoların daha fazla reklama olanak sağladığının altı çizildi.

Öte yandan, yine aynı haberde YouTube'un reklam engelleyicilere karşı önlemler almaya başladığı ifade edildi.

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