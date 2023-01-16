YouTube'un yeni hamlesi çok konuşulur! "Ücretsiz ve reklamlı"

Popüler video paylaşım platformu YouTube hakkında yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Daha önce YouTube'dan para kazanmak isteyenler ve TikTok rakibi bir YouTube ürünü isteyenler için Shorts hizmetini başlatan YouTube, gelen son bir iddiaya göre artık TV şovlarını ve filmlerini yayınlamak adına sürpriz bir hamlede bulunuyor.

ŞİRKETLERLE GÖRÜŞÜYOR! İŞTE YOUTUBE BUNU YAPIYOR

The Wall Street Journal'ın haberine göre YouTube, ücretsiz ve reklam destekli akış kanallarından oluşan yeni bir merkezi test ediyor. İddialara göre platform TV şovlarını ve filmlerini merkezinde yayınlamak için eğlence şirketleriyle görüşmeler yapıyor. Hatta yakın kaynakların iddiasına göre az sayıda ortakla konsepti test ediyor.

Bazı kişiler tarafından YouTube'un bu yılın sonlarında yeni hizmetini daha geniş kapsamlı bir şekilde başlatabileceği öne sürülüyor.

YOUTUBE SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Bir YouTube sözcüsü, şirketin ücretsiz, reklam destekli kanalların izlenmesine izin veren küçük bir deney yürüttüğünü ve bunu izleyicilerin ilgisini ölçmek için kullandığını söyledi. Sözcü, "İzleyicilere kendileri için en önemli içeriği daha kolay bulmaları, izlemeleri ve paylaşmaları için merkezi bir destinasyon sağlamak adına her zaman yeni yollar arıyoruz" dedi.

The Hollywood Reporter göre ise bir şirket sözcüsü, YouTube'un, platformda "FAST" olarak da bilinen ücretsiz, reklam destekli akış TV kanallarına erişim sunduğunu doğruladı. Kaynağa göre test ABD'de yapılıyor ve katılan kullanıcılar için YouTube'daki filmler ve TV sayfasında gösteriliyor.



