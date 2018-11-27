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Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 12:07 | Son Güncelleme

Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mevlüt Açıkgöz (21) yönetimindeki 66 EDY 09 plakalı otomobil, Şevket Hokkaömeroğlu Bulvarı'nda, Selahattin Çay'ın (52) kullandığı 66 EG 945 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 66 EDY 09 plakalı otomobilde bulunan Hacı Ahmet Yıldız (64), olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Dudu Yıldız (59) ve Gülay Çay (47), Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Selahattin Çay ve Gülay Çay, Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Boğazlıyan trafik kazası

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