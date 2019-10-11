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YPG’nin roketle şehit ettiği Rıfat Sinirli’nin eşinden Barış Pınarı Harekatı’na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 11:21 | Son Güncelleme

Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PYD mensuplarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın 14’üncü gününde Hatay’ın Reyhanlı ilçesine atılan roket sonucu hayatını kaybeden 69 yaşındaki Rıfat Sinirli’nin eşi Ayşe Sinirli, Barış Pınarı Harekatı’nın çoktan yapılması gerektiğini belirterek, "Zeytin Dalı operasyonlarından sonra ilçemiz daha güvenli hale geldi" dedi.Ayşe Sinirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok sabrettiğini fakat sabrının artık taşarak operasyonu başlattığını ifade ederek, "Allah’ım ona en büyük sabrı versin ama sonunda onun sabrını taşırdılar ve operasyonu başlattı.

YPG’nin roketle şehit ettiği Rıfat Sinirli’nin eşinden Barış Pınarı Harekatı’na destek

Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PYD mensuplarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın 14’üncü gününde Hatay’ın Reyhanlı ilçesine atılan roket sonucu hayatını kaybeden 69 yaşındaki Rıfat Sinirli’nin eşi Ayşe Sinirli, Barış Pınarı Harekatı’nın çoktan yapılması gerektiğini belirterek, "Zeytin Dalı operasyonlarından sonra ilçemiz daha güvenli hale geldi" dedi.
Ayşe Sinirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok sabrettiğini fakat sabrının artık taşarak operasyonu başlattığını ifade ederek, "Allah’ım ona en büyük sabrı versin ama sonunda onun sabrını taşırdılar ve operasyonu başlattı. İnşallah hayırlısıyla biter, hiç şehit vermeyiz ama başladık şehit vermeye, problem değil. İnşallah kolaylıkla biter, Allah’tan tek dileğim bizim bütün siyasi partilerimizin hepsinin birlik olması ve Türkiye’mizin yanında yer alması. Türkiye’mizi kurtarmak için hepimizin birlik olması lazım. Candan, yürekten herkes birlik olsun" dedi.

"Şanlıurfa ve Mardin halkı korkmasın, tedirgin olmasın"
Zeytin Dalı Harekatı sırasında Reyhanlı ilçesine de roketlerin düştüğünü söyleyen Sinirli, Şanlıurfa ve Mardin’de yaşayan vatandaşların sabırlı olması gerektiğini belirtti. Sinirli, “Daha önceden bizim başımıza da geldi. Zeytin Dalı Operasyonu başlayınca Reyhanlı halkı olarak tedirgin olduk. Ben eşimi şehit verdim. Şanlıurfa ve Mardin tarafı olarak korkmayın, çekinmeyin aynısını biz de yaşadık, sabırlı olun, hiç kimse yurdunu zalimlere teslim etmesin. Herkes yurduna sahip çıksın. Devletine, bayrağına sahip çıksın. Biz de yaşadık ama ne yapalım başa gelen çekilir” dedi.
Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından ilçenin eski ve güvenli haline geri kavuştuğunu söyleyen Sinirli, “Allah’a çok şükür Zeytin Dalı Operasyonu’ndan sonra Reyhanlı olarak çok rahatladık. Önce büyük stres yaşamış, büyük bunalıma girmiştik. Şimdi gayet rahat, eski yaşantımıza döndük, hiçbir problem yok. Bizim Türkiye’miz sağ olsun, var olsun” diye konuştu.

YPG’nin roketle şehit ettiği Rıfat Sinirli’nin eşinden Barış Pınarı Harekatı’na destek

YPG’nin roketle şehit ettiği Rıfat Sinirli’nin eşinden Barış Pınarı Harekatı’na destek

YPG’nin roketle şehit ettiği Rıfat Sinirli’nin eşinden Barış Pınarı Harekatı’na destek

YPG’nin roketle şehit ettiği Rıfat Sinirli’nin eşinden Barış Pınarı Harekatı’na destek

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