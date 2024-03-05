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  4. YRP Düzce Belediye başkan adayı Davut Güloğlu vatandaşla tartıştı! Elindeki mikrofonu fırlatıp üzerine yürüdü

YRP Düzce Belediye başkan adayı Davut Güloğlu vatandaşla tartıştı! Elindeki mikrofonu fırlatıp üzerine yürüdü

05.03.2024 23:26
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Düzce Belediye başkan adayı türkücü Davut Güloğlu, seçim çalışması kapsamında kahvehanede vatandaşlarla bir ara geldi. Güloğlu o sırada vatandaşlardan biriyle tartışıp, elindeki mikrofonu fırlatarak vatandaşın üzerine yürüdü. Tartışma kahvehanede bulunanların araya girmesiyle sonlandırıldı.

YRP Düzce Belediye başkan adayı Davut Güloğlu vatandaşla tartıştı! Elindeki mikrofonu fırlatıp üzerine yürüdü

YRP Düzce Belediye başkan adayı Davut Güloğlu, seçim çalışması kapsamında Çay Mahallesi'nde bir kahvehaneye giderek vatandaşlara hitap etti. Burada, Düzce'deki yerel gazeteciler tarafından tehdit edildiğini öne süren Güloğlu, "Siz farkında değilsiniz. Düzce’de büyük baskı var. Siz bunu yaşamıyorsunuz. Evime 20 polis geldi. Yanlış oldu deyip geri gittiler. Emniyet Müdürümüz ile görüştük. Özür dilediler. Resimler asıyoruz, söküyorlar. Gazeteciler bizi tehdit ediyor. 'Para vermezsen seni alaşağı etmezsek görürsün' diyorlar. Her gittiğim yerde söylüyorum. Tümü beni tehdit ediyor" dedi.

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ELİNDEKİ MİKROFONU FIRLATIP VATANDAŞIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ!

Bunun üzerine kahvehanede bulunan mahalle sakinlerinden biri Davut Güloğlu’na "Kim o gazeteciler açıkla da bilelim" dedi. Davut Güloğlu ise "Seni buraya tuttular da mı gönderdiler" dedi. Vatandaş da "Beni satın alacak para yok" diye cevap verdi. Güloğlu elindeki mikrofonu fırlatıp vatandaşın üzerine yürüyünce kahvehanede bulunanlar araya girerek tarafları sakinleştirdi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Düzce Davut Güloğlu
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