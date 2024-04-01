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YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama: Katılım yüzde 78,11'de kaldı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
01.04.2024 11:26
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener yaptığı açıklamada seçime katılım oranının %78,11 olduğunu ve sandıkların %99,99'unun açıldığını ifade etti.

YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama: Katılım yüzde 78,11'de kaldı

Dün gerçekleştirilen seçimler sonrası oy sayım işlemi neredeyse tamamlandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, dün yapılan yerel seçimler sonrası açıklamalarda bulundu. Yener seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre hangi partinin kaç belediye başkanlığını kazandığını da duyurdu. İşte Yener'in açıklamasının tüm detayları!

KATILIM ORANI %78,11'DE KALDI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener, şunları kaydetti;

"Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne 34 siyasi partimiz katılmıştır. 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen ile seçimlere gidilmiştir. Kesin olmayan sonuçlara göre büyükşehir belediye başkanlığı için açılan sandık oranı yüzde 99,99'dur. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranı ise yüzde 78,11 olarak gerçekleşmiştir. Belediye başkanlığı seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,95 olup katılım oranı yüzde 78,7 olarak gerçekleşmiştir. Belediye meclisi için açılan sandık oranı yüzde 99,93 olup katılım oranı 78,5 olarak gerçekleşmiştir. İl genel meclisi seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,97 olup, katılım oranı yüzde 80,7 olarak gerçekleşmiştir.

Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli belediye başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi 35, Adalet ve Kalkınma Partisi 24, Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi 10, Milliyetçi Hareket Partisi 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi 1, İyi Parti1 belediye başkanlığı kazanmıştır.

Seçimlerde emeği geçen il ve ilçe seçim personellerimize paydaşlarımıza mülki idare amirlerimize, güvenlik güçlerimize, siyasi partilerimize ve siz değerli basın mensuplarına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Seçimin ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyoruz."

Yerel Seçim 2024


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