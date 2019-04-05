HABER

YSK Başkanı Güven: Davaların içeriğiyle ilgili açıklama yapmayacağım

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 11:32 | Son Güncelleme

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim sürecinin sona erdiğini ve artık yargı sürecinin başladığını belirterek, "Yargı sürecinde bakmış olduğumuz davaların içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım" dedi.

YSK Başkanı Güven: Davaların içeriğiyle ilgili açıklama yapmayacağım

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim sürecinin sona erdiğini ve artık yargı sürecinin başladığını belirterek, "Yargı sürecinde bakmış olduğumuz davaların içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım" dedi.
YSK binası önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Sadi Güven, seçim sürecinin sona erdiğini hatırlatarak, şimdi yargı sürecinin başladığına dikkat çekti. YSK'nın iki görevi olduğuna işaret eden Başkan Güven, "Bir tanesi yargı görevi, bir tanesi de diğer seçim iş ve işlemlerine ilişkin hazırlıklar ve seçimi yönetme görevi. Seçimin sona ermesinden itibaren YSK'nın yargıya ilişkin görevi başladı. Şu anda yaptığımız da tam bu. YSK olarak 11 yüksek mahkeme üyesi, önüne gelen şikayetlerle ilgili toplanıp dosyalarla ilgili karar veriyor. Biz bu kararı verirken, yasal olarak YSK'da temsilci bulundurma hakkına sahip AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İyi Parti temsilcileri de bizim karar verme sürecinde yapmış olduğumuz tüm toplantılarda hazır bulunuyorlar. Ve kendi görüşlerini bildirmek suretiyle de kurula katkıda bulunuyorlar. Kurul bu şekilde önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor. Bu süreç devam ediyor" dedi.
'HER BİR DOSYA İÇİN HABER BEKLEMEYİN'
Hakimlerin, yargı sürecinde bakmış olduğu davalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağını belirten Güven, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:
"Sizin haber alma özgürlüğünüz var ama benden her bir dosya için haber beklemeyin. Bunu söylemeyeceğim. Daha önceki seçimlerde de bunu belirttim. Yargı sürecinden önce diğer konularda detaylı bilgi verdiğim halde yargı sürecinde bakmış olduğumuz davaların içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım. Bunu YSK'da temsilcisi bulunan siyasi partilerden ve diğer ilçe seçim kurullarından alabilirsiniz ama benden bilgi istemeyin. Daha önceki seçimlerde de bilgi vermedim şimdi de vermeyeceğim. Ve vermem de doğru değil. Bu yargı sürecine aykırı bir şey olur."
YSK Başkanı Güven, bir basın mensubunun, "İstanbul'un 15 ilçesinde yeniden oy sayımı yapılacak mı?" sorusuna ise "Bize gelen kararlara bakıyoruz. Ne geldiyse onu inceleyip karar vereceğiz" diye cevap verdi.

FOTOĞRAFLI

YSK Başkanı Güven: Davaların içeriğiyle ilgili açıklama yapmayacağım

Whatsapp'tan bir yenilik daha! Ayarlar'dan bunu yaparsanız... Whatsapp'tan bir yenilik daha! Ayarlar'dan bunu yaparsanız...
Venezuelalı Bakan Arreaza, Esad ile görüştüVenezuelalı Bakan Arreaza, Esad ile görüştü
Artvin’in Yusufeli ilçesinde seçim sonucuna itirazlar bitmiyorArtvin’in Yusufeli ilçesinde seçim sonucuna itirazlar bitmiyor

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Seçilen Meclis Üyesi 'Görevi hak etmiyorum' deyip istifa etti

Seçilen Meclis Üyesi 'Görevi hak etmiyorum' deyip istifa etti

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye’nin en genç belediye başkanı

Türkiye’nin en genç belediye başkanı

Hükümet Kadın, bağımsız girdi, yine kazandı

Hükümet Kadın, bağımsız girdi, yine kazandı

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.