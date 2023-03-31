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YSK'dan seçmen kaydı sorgulanmasına ilişkin açıklama

31.03.2023 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Seçim Kurulu'ndan seçmen kaydı sorgulanmasına ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Seçmen kaydı sorgulama işlemleri sadece 'https://secmen.ysk.gov.tr', Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması, 444 9 975 numaralı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi ve e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

YSK'dan seçmen kaydı sorgulanmasına ilişkin açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığını bildirdi.

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YSK'nin, seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Seçmen kaydı sorgulama işlemleri sadece 'https://secmen.ysk.gov.tr', Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması, 444 9 975 numaralı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi ve e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır. Bu kanallar dışında seçmen kaydı sorgulama işlemlerine itibar etmeyiniz."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
YSK seçmen

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