YSK’den yayın yasakları kararı!

YSK’nin Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecinde uygulanacak yayın yasaklarına ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararda, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un bazı maddeleri ve seçmen hukukunu ilgilendiren “Yayın İlkeleri” başlıklı 8, 30 ve 45. maddeleri dikkate alınarak bazı düzenlemelerin yapılmasının gerektiği bildirildi. Buna göre; 1 Ocak 2019 tarihinde başlayan seçim döneminde, TRT ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarının oy verme gününün bitimine kadar yapacakları yayınlarda, yayın hizmet ilkelerine titizlikle uyması gerekecek. Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basın, tek yönlü taraf tutan yayınlar yapamayacak, bu kuruluşların yayınlarında demokratik kurallar çerçevesinde siyasi partiler ve bağımsız adaylar arasında fırsat eşitliğini sağlamakla yükümlü olacak.

Siyasi partiler ve bağımsız adayların, seçim döneminde görüşlerinin eşitlik, serbestlik, dürüstlük ilkelerine uygun bir şekilde yansıtılması için gerekli katılım sağlanacak, bu konudaki girişimleri ve sonucu yayınlarda açıkça ilan edilecek. Irk, cinsiyet, sosyal sınıf veya dini inançları esas alan yayınlar yapılamayacak. Partiler ve bağımsız adaylar sözlü, yazılı veya görüntülü basında yapacakları propagandalarda Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçeleri de kullanabilecek. İLÇE SEÇİM KURULLARINA ERİŞİMİ ENGELLEME YETKİSİ Herhangi bir yayının bant yayını olarak internet ortamında propaganda yasaklarına aykırılık içerecek bir biçimde yayınlanması halinde, tüm dünyadan izlenmesi mümkün olduğundan, bu yayına erişimi engelleme kararı verme ve gereği için erişim sağlayıcılarına bildirme görevi, itirazın yapıldığı yer ilçe seçim kurulu başkanlığına ait olacak. Seçimin başlangıç tarihinden itibaren oy verme gününden önceki 24 saate kadar olan sürede, siyasi partiler veya bağımsız adaylar, radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj veya panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabilecek. Siyasi partiler veya adayların açık veya kapalı yer toplantıları, radyo ve televizyonlarda canlı olarak yayınlanabilecek.