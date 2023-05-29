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YSK duyurdu! Kesin seçim sonuçları 1 Haziran'da Resmi Gazete'de ilan edilecek

29.05.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının kesin sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 1 Haziran'da Resmi Gazete'de ilan edilecek. Kesin seçim sonuçları, radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere de gönderilecek.

YSK duyurdu! Kesin seçim sonuçları 1 Haziran'da Resmi Gazete'de ilan edilecek

YSK takvimine göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi bugün 17.00’da sona erecek. İtirazlar en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

30 Mayıs'ta, ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

31 Mayıs'ta ise il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK’ya yapılan itiraz süresi sona erecek.

YSK, 1 Haziran'da il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları kararı bağlayarak, kesin seçim sonucunu aynı gün Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderecek.

(DHA)

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