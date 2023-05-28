HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. YSK SEÇİM SONUÇLARI 2023: YSK 28 Mayıs ikinci tur seçim sonuçları ve oy oranları nasıl, kim kazandı? Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kim oldu?

YSK SEÇİM SONUÇLARI 2023: YSK 28 Mayıs ikinci tur seçim sonuçları ve oy oranları nasıl, kim kazandı? Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kim oldu?

28.05.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YSK seçim sonuçlarına dair araştırmalar hız kazandı. Türkiye bugün yeniden sandık başına giderek cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı. Oy kullanma işlemi saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleşti. Oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların kapanmasıyla birlikte 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları merak edilmeye başlandı. Seçim yasaklarının kaldırmasıyla birlikte ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve oy oranları anbean Mynet.com'da...

YSK SEÇİM SONUÇLARI 2023: YSK 28 Mayıs ikinci tur seçim sonuçları ve oy oranları nasıl, kim kazandı? Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kim oldu?

YSK seçim sonuçları canlı ve anlık veriler tüm seçmenler tarafından merak ediliyor. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için bugün bir kez daha sandık başına giderek oylarını kullandı. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. 2023 seçim sonuçları, Mynet.com seçim özel sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

YSK SEÇİM SONUÇLARI 28 MAYIS 2023 (İKİNCİ TUR):

YSK kesin seçim sonuçları, oy kullanma işlemininin sona ermesi ve yayın yasaklarının sona ermesinin ardından resmi seçim sayfasında yer alacak.

YSK'nın https://sonuc.ysk.gov.tr/ sayfasında şuanda yer alan ifadeler ise şöyle;

''28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Oylama Seçiminin sonuçları resmi olarak açıklandığında sayfamız aktif olacaktır.''

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

oy kullanma 2

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçim sonuçları oy oranları AA VE ANKA canlı takip!Seçim sonuçları oy oranları AA VE ANKA canlı takip!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarını işaret etti: 'Cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan yarını işaret etti: 'Cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz'
Sinan Oğan'dan dikkat çeken sözler! 'MHP'nin, sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de...'Sinan Oğan'dan dikkat çeken sözler! 'MHP'nin, sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de...'
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ysk seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal hakkında suç duyurusu! Oy kullanırken...

Fatih Portakal hakkında suç duyurusu! Oy kullanırken...

Geçici seçim sonuçları açıklandı! "Cumhurbaşkanı seçilmiştir"

Geçici seçim sonuçları açıklandı! "Cumhurbaşkanı seçilmiştir"

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

Tamamen transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Tamamen transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Sandıkların yüzde 100'e yakını açıklandı!

Sandıkların yüzde 100'e yakını açıklandı!

İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na Ronaldo ve Messi göndermesi!

İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na Ronaldo ve Messi göndermesi!

İlginizi Çekebilir

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.