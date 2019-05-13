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YSK'dan CHP ve İYİ Parti'nin iptal başvurusuna ret

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2019 17:00 | Son Güncelleme

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), CHP ve İYİ Parti'nin, 31 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilen seçimlerin tümünün, 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ile milletvekilliği genel seçimleri ve Mustafakemalpaşa ilçe belediye başkanlığı seçiminin iptal edilmesi yönündeki başvurularını oy birliğiyle reddetti.

YSK'dan CHP ve İYİ Parti'nin iptal başvurusuna ret

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA) - YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), CHP ve İYİ Parti'nin, 31 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilen seçimlerin tümünün, 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ile milletvekilliği genel seçimleri ve Mustafakemalpaşa ilçe belediye başkanlığı seçiminin iptal edilmesi yönündeki başvurularını oy birliğiyle reddetti.
YSK, Sadi Güven başkanlığında saat 14.00'te toplandı. Toplantıda CHP ve İYİ Parti'nin 31 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilen yerel seçimin, 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin ve Mustafakemalpaşa ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin iptaline ilişkin itirazları gündeme alındı. CHP ve İYİ Parti'nin başvurularını görüşen kurul, yapılan itirazları reddetti. Karar oy birliğiyle alındı.
CHP'NİN İTİRAZI
CHP, 8 Mayıs'ta sandık kurullarının oluşumunun tam kanunsuzluk hali oluşturduğu gerekçesiyle İstanbul seçiminin tümünün, 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasının iptalini YSK'ya sunduğu tek dilekçeyle istemişti.
İYİ PARTİ'NİN İTİRAZI
İYİ Parti, CHP ile aynı gün kurula müracaat ederek, İstanbul seçiminin tümünün iptali yönündeki başvurusunu tam kanunsuzluk gerekçesiyle yapmıştı.
Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, bugün YSK'ya gelerek, 24 Haziran 2018 seçimlerinin ve 31 Mart'ta Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yapılan ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin iptalini istedi. Seymen'in yaptığı başvuru da reddedilmiş oldu.
İTİRAZLARIN GEREKÇESİ NEYDİ?
CHP ve İYİ Parti, kurula sunduğu itiraz dilekçelerinde, kurulun 6 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali için verdiği karara atıf yapmıştı. CHP'nin itirazında, "Kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yapmış olması tek başına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini şaibeli kılıyorsa, verdiğiniz kararın doğru olduğuna inanıyorsanız ve 'hukuka saygılı olun' diyorsanız, 24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimleri de iptal etmek durumundasınız" denilmişti.
İYİ Parti ise itirazları için şunları kaydetmişti:
"Sandık kurullarının teşkiline ilişkin yapılan itirazın sayın kurul tarafından kabul edilmesi sonucunda aynı sandık kurullarının diğer seçim türlerinde de görev alması nedeniyle İstanbul’da gerçekleştirilen tüm seçimleri ilgilendirdiği sayın kurulun malumudur"

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