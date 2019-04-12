YSK'nin Keskin ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar vermesi

AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararına ilişkin, "Biz kısıtlı seçmenin oy kullandığını tespit ettik ve bu yönde itirazımızı yapmıştık. Çok şükür itirazımız kabul oldu, seçim yenilenecek."dedi.

Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak Keskin ilçesinde seçimde usulsüzlük olduğunu gördüklerini, önce İlçe Seçim Kuruluna başvuruyu yaptıklarını belirtti.

İlçe Seçim Kurulunca itirazlarının reddedildiğini hatırlatan Dağdelen, şunları kaydetti:

"Burada yapılan değerlendirmelerde maddi hatalar tespit edildi ve aradaki fark 7'den 6'ya düştü. Daha sonra İl Seçim Kuruluna müracaatımız da aynı şekilde reddedildi. Biz çok bariz şekilde usulsüzlükler olduğunu tespit ettik. Son olarak YSK'ye itirazımızı gerçekleştirdik. YSK'de ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdi. Biz kısıtlı seçmenin oy kullandığını tespit ettik ve bu yönde itirazımızı yapmıştık. Çok şükür itirazımız kabul oldu, seçim yenilenecek."