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YSK'nin Keskin ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar vermesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 20:58 | Son Güncelleme

AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen: - "Biz kısıtlı seçmenin oy kullandığını tespit ettik ve bu yönde itirazımızı yapmıştık. Çok şükür itirazımız kabul oldu, seçim yenilenecek"

AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararına ilişkin, "Biz kısıtlı seçmenin oy kullandığını tespit ettik ve bu yönde itirazımızı yapmıştık. Çok şükür itirazımız kabul oldu, seçim yenilenecek."dedi.

Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak Keskin ilçesinde seçimde usulsüzlük olduğunu gördüklerini, önce İlçe Seçim Kuruluna başvuruyu yaptıklarını belirtti.

İlçe Seçim Kurulunca itirazlarının reddedildiğini hatırlatan Dağdelen, şunları kaydetti:

"Burada yapılan değerlendirmelerde maddi hatalar tespit edildi ve aradaki fark 7'den 6'ya düştü. Daha sonra İl Seçim Kuruluna müracaatımız da aynı şekilde reddedildi. Biz çok bariz şekilde usulsüzlükler olduğunu tespit ettik. Son olarak YSK'ye itirazımızı gerçekleştirdik. YSK'de ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdi. Biz kısıtlı seçmenin oy kullandığını tespit ettik ve bu yönde itirazımızı yapmıştık. Çok şükür itirazımız kabul oldu, seçim yenilenecek."

Kesin olmayan sonuçlara göre, 31 Mart Pazar günü yapılan seçimde Keskin ilçesinde, İYİ Parti adayı Necati Alsancak bin 806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım bin 799 oy almıştı.

AK Parti adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuş, İlçe Seçim Kurulu, itirazı reddederek tutanaklara yansıyan hatayı düzeltmiş, Yıldırım'ın oyu bin 800 olmuş, fark 6'ya düşmüştü. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın da kabul edilmemesi üzerine AK Parti, YSK'ye başvurmuştu.

İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptaline hükmetmişti.

Keskin ilçesinde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Keskin kırıkkale seçim YSK

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