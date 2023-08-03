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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplanıyor! Genelkurmay Başkanı kim olacak? İşte muhtemel isimler…

03.08.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin de Şura gündeminde olması bekleniyor.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplanıyor! Genelkurmay Başkanı kim olacak? İşte muhtemel isimler…

Son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.

YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

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GENELKURMAY BAŞKANI OLMASI BEKLENEN MUHTEMEL İSİMLER

YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen başlıklardan biri de Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına getirilecek isim.

Bu göreve, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ya da yeni bir isim atanacak.

Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor.

Harp Okulu'nun 1981 mezunu üç devre arkadaşı arasından Metin Gürak 2020'de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021'de orgeneralliğe terfi etmişti.

Avsever'in Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmaması durumunda görevde bekleme süresi ve yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor.

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HAVA VE DENİZ KUVVETLERİNDE ADI ÖNE ÇIKANLAR

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın görev süreleri devam ediyor.

Geçen yıl bu görevlere getirilen komutanların emekliye ayrılması durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Kurmay Başkanı Koramiral Aydın Şirin ile Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın adı geçiyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ismi öne çıkıyor.

DÖRDÜNCÜ YILDIZI BEKLEYENLER

YAŞ kararları kapsamında bazı korgeneraller de bir üst rütbeye terfi edecek. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığında geçen sene görev süreleri bir yıl uzatılan 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İrfan Özsert, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral İsmail Güneykaya, terfi sırasında yer alıyor.

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