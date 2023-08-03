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YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) KARARLARI 2023 AÇIKLANDI! YAŞ toplantısı kararları neler? TSK'nın yeni komuta kademesi

03.08.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlı merak ediliyor. YAŞ toplantısı 3 Ağustos 2023 Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları toplantının ana konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanlığı görevine atadığı isim Metin Gürak oldu. Peki, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları 2023 neler? YAŞ toplantısında hangi kararlar alındı?

YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) KARARLARI 2023 AÇIKLANDI! YAŞ toplantısı kararları neler? TSK'nın yeni komuta kademesi

YAŞ toplantısı kararları son dakika gelişmeleriyle beraber yakından takip edildi. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlar belli oldu. Bugün toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alındı. TSK'nın yeni komuta kademeleri belli oldu.

İŞTE YAŞ TOPLANTISI KARARLARI

YAŞ kararı sonrası Genelkurmay Başkanlığına 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa AVSEVER yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla GÜLAN kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden, Genelkurmay Başkanlığına 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin GÜRAK, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay II'nci Başkanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU atanmışlardır.
Halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacaktır.

yaş

30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) K.K.K.lığından Korgeneraller İrfan ÖZSERT ve Kemal YENİ Orgeneralliğe; Hv.K.K.lığından Korgeneral İsmail GÜNEYKAYA Orgeneralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller Zorlu TOPALOĞLU, Sezai ÖZTÜRK ve Mustafa OĞUZ Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiral İbrahim Özdem KOÇER Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneraller Erdoğan GÜR ve İsmail ÜNER Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.
b) K.K.K.lığından Tuğgeneraller Burhan AKTAŞ, Mehmet ÖZEREN, Özkan ULUTAŞ, Mehmet Yasin KALIN, Faruk METİN, Mehmet Cafer AKSOYTÜRK, Ertan İNALTEKİN, Subutay ADAŞ, Murat ATAÇ, Hurşit AĞIRCAN, Mücahit ZORLUTUNA, Ahmet İBİŞ, Hakan TUNÇ ve Osman ALP Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Mehmet Baybars KÜÇÜKATAY, Alper YENİEL, İsmail GÜLDOĞAN, Refik Levent TEZCAN, Ramazan ÖZOĞUL ve Hüseyin TIĞLI Tümamiralliğe; Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Kemal TURAN, Hayrettin KOCA ve Ertunç ERTUFANLI Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."

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