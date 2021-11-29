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  4. Yüksek gerilim direğine tırmanan kadın 20 metreden yere çakıldı

Yüksek gerilim direğine tırmanan kadın 20 metreden yere çakıldı

29.11.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da intihar etmek için yüksek gerilim direğine tırmanan kadın, ekipler kendisini kurtarmaya çalıştığı sırada 20 metreden yere çakıldı.

Meksika’nın Yucatan eyaletine bağlı Merida kentinde 25 yaşlarındaki Yaris adındaki bir kadın intihar etmek için yüksek gerilim direğine tırmandı. Kadının direğe tırmandığını gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.

20 METREDEN YERE ÇAKILDI

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri 6 saat boyunca kadını ikna etmeye çalışırken, Sivil Savunma Bakanlığı görevlisi bir uzman kadını ikna etmek amacıyla direğe tırmandı. Kurtarma görevlisinin yanına geldiğini gören kadın, kaçmaya çalıştığı sırada 20 metreden yere çakılarak hayatını kaybetti.

Genç kadının komşuları, Yaris’in psikiyatrik tedaviden yeni çıktığını açıkladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Meksika
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