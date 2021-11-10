Masaüstü bilgisayarlarla ilgili sıklıkla sorulan sorulardan biri "Masaüstü bilgisayar kaç yıl dayanır?" oluyor. Masaüstü bilgisayarların içerisinde yer alan ekran kartı, ram ve depolama birimleri rahatlıkla değiştirilebildiği için çeşitli iyileştirmeler kolaylıkla gerçekleşebiliyor. Bu sayede gerektiği zaman basit parça değişiklikleri yapılarak çok uzun yıllar masaüstü bilgisayarı yüksek performansta kullanmak mümkün oluyor. Uzun süre performans sunan masaüstü bilgisayarlar, hem ekonomik avantaj hem de konfor imkanı sunuyor. Peki, yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri hangileri?

Masaüstü Bilgisayar Nasıl Olmalı?

Yüksek performans deneyimini yaşamak isteyenler "Masaüstü bilgisayar nasıl olmalı?" sorusunu sıklıkla soruyor. Masaüstü bilgisayar özellikleri arasında öne çıkan soğutma sistemi, bilgisayarın performansı doğrudan etkiliyor. Sıvı soğutma veya birden fazla fanlarla sağlanan soğutma sistemi, ekran kartı ve işlemci gibi bilgisayar bileşenlerinin çabuk ısınmasına engel oluyor. Yüksek ısı performans düşmanı olarak bilindiği için masaüstü bilgisayar alırken güçlü bir soğutma sistemi bulunmasına dikkat etmek gerekiyor. Gamerların oyunlarda yüksek performansın kapılarını aralamaları için başarılı ekran kartlarına sahip masaüstü bilgisayarları tercih etmeleri gerekiyor. Bilgisayarların geç açılmasından yakınanlar, "Hangi masaüstü bilgisayarı almalıyım?" sorusunu sürekli gündeme getiriyor. SSD barındıran masaüstü bilgisayarlar, neredeyse ışık hızını andıracak şekilde performans gösterebiliyor. Bir depolama birimi olan SSD, içerisine yüklenen işletim sistemi ve çeşitli programları en yüksek hızda çalıştırabiliyor.

1. Gücü Hissedin: MSI MEG AEGIS Ti5

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MSI MEG AEGIS Ti5, şık ve görkemli tasarımıyla adeta bir uzay mekiğini andırıyor. Gamerlara en yüksek performansı sunmak üzere tasarlanan masaüstü bilgisayarın birçok fonksiyonel özelliği bulunuyor. Kasa üzerinde yer alan döndürülebilir düğme; yüksek, dengeli ve sessiz modları arasında kolayca geçiş yapmayı sağlıyor. Kasadaki dijital panelde ram, işlemci ve ekran kartının performansları kolayca izlenebiliyor. En yüksek performansı sunan kaliteli işlemcisi ve ekran kartıyla her oyunda ve programda kesintisiz bir deneyim yaşatıyor. Hem işlemciye hem de ekran kartına ayrı soğutma sistemi sağlayan model, oyuncuların vazgeçilmezi olmayı amaçlıyor.

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2. En Başarılı Yardımcınız: Acer Aspire Xc-895

Acer Aspire Xc-895, kompakt ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. İnce ve zarif yapısı fazla alan kaplamadan her yere sığabiliyor. Uygun fiyatlı en iyi masaüstü bilgisayar modelleri arasında yer alan Acer Aspire Xc-895, sunmuş olduğu yüksek performansla her türlü bilgisayar kullanıcısının beğenisini kazanmayı hedefliyor. SSD barındırması sebebiyle işletim sistemi ve programların açılışında ortaya çıkan hız göz dolduruyor. Ayrıca sessiz çalışma prensibi, çalışma ortamlarında rahatlık sağlıyor. Kasa üzerinde yer alan birden çok USB ve Type-C port çıkışları masaüstü bilgisayara aynı anda birden çok cihazın bağlanmasına imkan tanıyor.

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3. Performansın Keyfine Varın: HP Pavilion Tg01-2033nt

HP Pavilion Tg01-2033nt, sahip olduğu Rtx 3060 ekran kartı sayesinde oyunlarda yüksek performans sunuyor. Ekran kartının RTX özelliği, oyun içerisinde yer alan çeşitli ışık ve görsel efektlerin en yüksek kalitede görüntülenmesini sağlıyor. AMD Ryzen 5 işlemcisi sayesinde en zor programlarda bile yüksek performans göstermeyi başaran HP Pavilion Tg01-2033nt, kullanıcılarını mutlu ediyor. En önemli özelliği ise yüksek performans sağlarken sessiz çalışması ve serinliğini koruyabilmesi oluyor. Başarılı soğutma sistemi sayesinde ağır yük altında dahi işlemci ve ekran kartında ısınma gerçekleşmiyor.

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4. Keyifli ve Performanslı Oyun Deneyimleri: Casper Excalibur E60Z 117K-2Q70X-0RD

Casper Excalibur E60Z, şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Tek tarafın cam tasarımlı olması sayesinde bilgisayarın içerisinde yer alan ekran kartı, işlemci ve ram gibi çeşitli parçalar görülebiliyor. Temperli cam sayesinde içerideki parçalar güvenle korunuyor ve şık bir görsellik oluşturuluyor. Ayrıca içeride yer alan Casper logosunun RGB aydınlatmaya sahip olması, canlı bir atmosfer yaratıyor. Casper Excalibur E60Z, sahip olduğu sıvı soğutma sistemi sayesinde daima serin kalabiliyor. Intel Core i9 işlemcisi sayesinde oyun ve çeşitli programlarda göz dolduran bir performans sergiliyor.

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5. Kusursuz Performans: Lenovo IdeaCentre G5

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Lenovo IdeaCentre G5, kule tasarımıyla öne çıkıyor. Yaratıcı ve şık tasarımının yanı sıra işlevsel özellikleri de göz dolduruyor. Lenovo IdeaCentre G5, oyun dünyasında üst düzey bir performans sunuyor. Güçlü termal soğutması sayesinde kasa içerisinde akustik bir hava akımı sağlıyor ve her bileşenin en yüksek performansta çalışmasını sağlıyor. Yüksek güç tüketimi isteyen senaryolar için ekstra ön fanlar devreye girerek mevcut serinliği başarıyla koruyabiliyor. Sessiz çalışma prensibine sahip Lenovo IdeaCentre G5, kesinlikle gürültü yaratmıyor ve yüksek performansı en sessiz haliyle kullanıcılarına sunuyor.

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6. Kalite ve Performans Aynı Masaüstü Bilgisayarda: MSI MEG Infinite X 10se-668eu

En iyi masaüstü bilgisayar markası olarak bilinen MSI, her ürününde kullanıcıların performans deneyimini yukarıya taşımayı hedefliyor. MSI MEG Infinite X, kendine özel sıvı soğutma sistemiyle bilgisayarın adeta buz gibi kalmasını sağlıyor. Güçlü soğutma sistemi, ekran kartı ve işlemci gibi bilgisayarın temel bileşenlerinin ısınmasına engel oluyor. Bir yanı temperli camla şeffaf şekilde tasarlanan kasa, RGB aydınlatması sayesinde görsel bir şölen sunuyor. Kullanıcılar, istedikleri renk ve efektleri kolaylıkla seçebiliyorlar. MSI MEG Infinite X Masaüstü Bilgisayar'ın önemli özelliklerinden biri de taşıma kolu. Bütünleşik taşıma kolu sayesinde masaüstü bilgisayar her yere kolaylıkta götürülebiliyor.

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7. Nefes Kesici Performans: HP Omen Gt13-1000ng

HP Omen Gt13-1000ng, güçlü donanımı sayesinde kullanıcıların başını döndürüyor. Sahip olduğu RTX 3080 ekran kartı ile ultra gerçekçi görüntüleri kullanıcılarıyla buluşturabiliyor. AMD Ryzen-9-5900x işlemcisi sayesinde her program ve oyunda başarılı bir performans ortaya koyuyor. Sıvı soğutma sistemi sayesinde bilgisayar bileşenlerinin daima serin kalmasını sağlıyor. Kasanın bir yanında temperli camla ortaya konan şeffaf tasarım ilgi çekiyor. RGB özelliğine sahip HP Omen Gt13-1000ng Masaüstü Bilgisayar, kullanıcıların istedikleri efekt ve renklere sahip aydınlatmalarla keyifli bir ortam oluşturuyor.

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8. Gamerlar için Özel Olarak Üretildi: Acer Predator Orion 3000

Acer Predator Orion 3000, adeta bir performans canavarı olarak biliniyor. Sahip olduğu RTX 3070 ekran kartıyla her oyunda en yüksek görüntü kalitesini performanslı bir şekilde sunabiliyor. Yüksek okuma ve yazma hızına sahip SSD sayesinde ise hem bilgisayar açılış süresi hem de çeşitli oyun ve uygulamaların çalışması en pratik şekilde gerçekleşiyor. Güçlü performansına yakışır bir tasarıma sahip olan Acer Predator Orion 3000, bölgesel LED aydınlatması sayesinde karanlık ortamları bile başarıyla aydınlatıp şık bir ambiyans ortaya koyuyor. Gövdesinde yer alan hava girişleri, soğutma sisteminin başarılı bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

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9. Kompakt Tasarım ve Güçlü Performans: MSI MPG Trident 3

MSI MPG Trident 3, modern ve kompakt tasarımı sayesinde beğenileri üzerine toplamayı başarıyor. MSI MPG Trident 3 modelinin en önemli özelliği, hem dikey hem de yatay olarak kullanılabilen bir kasaya sahip oluşu. Kule tasarımı sayesinde dikey olarak konumlandırıldığında da çok az yer kaplıyor. Bu sayede çalışma masalarında alandan tasarruf etmek isteyenlere kolaylık sağlıyor. MSI MPG Trident 3, eşi görülmemiş bir performans deneyimi sağlıyor ve en zorlu şartlarda bile sessizce çalışabiliyor. Sata SSD sayesinde her oyunun ve programın ışık hızında açılmasını sağlıyor.

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10. Yüksek Performansı Yaşayın: Asus ROG Gt51ca-de13t



Asus ROG Gt51ca, göz alıcı tasarımıyla adeta oyuncuların başını döndürüyor. Gelecekten gelmiş gibi duran kasa tasarımı ve 4 bölgeli LED aydınlatması sayesinde keyifli ve performanslı bir masaüstü bilgisayar deneyimi sunuyor. Bölgesel aydınlatma, 8 milyona kadar renk desteğini ve çeşitli efektleri destekleyebiliyor. Bu sayede oyun oynarken, film izlerken ve çeşitli programlar aracılığıyla iş yapılırken o anki ruh haline uygun renk ve efektler tercih edilebiliyor. Ürünün en önemli özelliği, bölgesel termal soğutma özelliği. Asus’un kendine özgü termal soğutma teknolojisi, işlemci ve ekran kartına özel hava kanalları sunarak serinliğin izole edilmesini sağlıyor. Bu sayede güçlü performans deneyimi kesintisiz devam ediyor.

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