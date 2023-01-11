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Yüksek Seçim Kurulu üyeliği için Yargıtayda 16 Ocak'ta seçim yapılacak

11.01.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görev süresi dolacak 5 üyesinin yerine Yargıtay kontenjanından gelecek 3 üyenin belirlenmesi için Yargıtay Genel Kurulunca 16 Ocak'ta seçim yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu üyeliği için Yargıtayda 16 Ocak'ta seçim yapılacak

Alınan bilgiye göre, 11 üyesi bulunan YSK'nın 5 üyesinin görev süresi 24 Ocak'ta sona erecek. Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Kurul Başkanı Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştayda seçimler gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Yargıtay Genel Kurulunda 16 Ocak'ta seçim yapılacak. Danıştayda ise seçim tarihi daha sonra belirlenecek.

Görev süresi dolan üyeler yerine Yargıtay ve Danıştay kontenjanından seçilen yeni üyeler yemin edecek.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapılacak.

Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan, YSK'nın yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

Kaynak: AA

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YSK Yargıtay

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