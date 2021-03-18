Yüksek testosteron, erkeklerde cimriliğe neden oluyor

Çin'deki bir dizi kuruma bağlı bir araştırma ekibi, erkeklerdeki cömertlik ile testosteron seviyeleri arasında bir bağlantı buldu. Proceedings of the National Academy of Sciences'ta (PNAS) yayınlanan makalede bilim insanları, erkek gönüllülerle yaptıkları deneyleri ve erkeklerde testosteron seviyelerinin etkisi hakkında öğrendiklerini açıkladı.

ANTİ-SOSYAL DAVRANIŞLAR DA GÖZLENİYOR

Bununla birlikte, önceki araştırmalar, erkeklerde yüksek testosteron seviyelerinin karar vermede değişikliklere, antisosyal davranışlara, romantik ilişkilere zarar verdiğine ve bazı durumlarda maddiyata sahip olma arzusunda bir artışa neden olabileceğini gösterdi.

Erkek cinsiyet hormonu olan testosteron testislerde ve adrenal bezlerde üretilir. Üretilen hormon miktarının ise beyinde değişen etkileri bulunuyor. Yeni çalışmada araştırmacılar, yüksek hormon seviyelerinin cömertlik üzerinde bir etkisi olup olmayacağını merak etti.

Bilim insanları yapılan çalışma kapsamında 18-25 yaşları arasındaki 70 erkek gönüllüyü inceledi. Denekler iki gruba ayrıldı ve her grubun kollarının üst kısmına ve omuzlarına bir jel sürüldü. 35 kişiye uygulanan jelde 150 miligram testosteron, diğer yarısında kullanılan jelde ise plasebo bulunuyordu.