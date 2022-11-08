Yulaf samanı çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Yulaf samanı çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Yulaf bitkisi ılıman iklim olan her yerde yetişen bir bitki türüdür. Yulaf samanı çayı, yulaf bitkisi tohumu hasat edildikten sonra geriye kalan parçaları olan yulaf samanından yapılır. Yulaf samanı çayı vitamin açısından oldukça zengindir. A vitamini, E vitamini ve B vitamini açısından doğal bir destek görevi görür. Çay olarak tüketildiğinde içerisindeki bulunan lif, magnezyum, protein gibi sağlığa faydalı bileşenler vücuda alınmasını sağlayan yulaf samanı çayı neye iyi gelir?

Yulaf samanı çayı ne işe yarar?

Yulaf samanı çayı faydaları oldukça fazladır. Sağlığa birden fazla katkısı bulunan yulaf samanı çayı faydaları şu şekildedir:

Yulaf samanı çayı idrar söktürücü görevi görür.

Düzenli yulaf samanı çayı tüketmek vücutta bulunan sodyum miktarını artırır ve böylece vücuttaki fazla suyun dışarı atılmasını sağlar.

İdrara çıkmayı artırarak mesanenin temizlenmesini sağlarken aynı zamanda böbrek taşına iyi gelir.

Yulaf çayını düzenli içmek stresi azaltmaya yardımcı olur.

İçinde bulundurduğu vitaminler sayesinde yorgunluk, stres gibi istenmeyen duygulardan uzaklaşmayı sağlar.

Kişide tiroid eksikliği gibi durumlarda oluşabilecek iştahsızlığın giderilmesinde büyük rol oynar.

İştah sorunlarının giderilmesi için yulaf samanı çayının düzenli bir şekilde tüketilmesi gerekir.

Bir fincan yulaf samanı çayının içerisinde yüksek miktarda magnezyum bulunur. Bu sayede kemik, cilt, saç sağlığı için oldukça önemlidir.

Enerji desteği oldukça güçlüdür.

Gün içerisinde kullanıldığında beyin ve kan damarları akışını artırır.

Şekere ihtiyaç duymadan daha dinç hissedilmesini sağlar.

Düşük kan şekerini ve düşük kolesterolü kontrol altına alır.

İçerisinde bulundurduğu anti-tümör bileşenleri sayesinde kanser oluşum riskini en az seviyeye indirilmesine yardımcı olur.

Afrodizyak etkisine sahip bir çaydır.

Şişkinliğin giderilmesi ve böbreklerin çalışmasını sağlamasını sağlar.

Sdet dönemlerinde kadınların kullanabilecekleri bir çaydır.

Panik atak, depresyon gibi psikolojik hastalıkların azaltılmasına yardımcı olur.

Yulaf samanı çayı nasıl yapılır?

Yulaf samanı çayı yapımı oldukça basittir ve yulaf samanı tarifi olarak iki ayrı tarif vardır. Suyla birlikte kaynatılarak ya da kaynamış suyun içinde demlenmesini sağlayarak yapılabilir. Yulaf samanı çayı tarifi için gerekli malzemeler:

1 su bardağı kurutulmuş yulaf samanı

1 litre su

Yulaf samanı çayı nasıl demlenir?

Yulaf samanı çayından yüksek fayda sağlamak istenilirse bir litrelik cam şişe kullanılması tavsiye edilir. Bir litrelik cam şişenin içerisine kaynamış olan su dökülür. Üzerine bir bardak kurutulmuş yulaf samanı eklenir ve kavanozun kapağı kapatılır. 1-2 saat bekledikten sonra çay süzülür ve içime hazır hâle gelir. Eğer yulaf samanı çayı fazla içilirse su kaybına neden olur. Bu sebepten ilk zamanlarda tüketilirken bolca su içilmesi önerilir.

Yapımı oldukça basit olan yulaf samanı çayının demleme işlemi oldukça önemlidir. Optimum düzeyde fayda sağlayabilmek için kavanoz içerisinde demleme işlemi gerçekleştirilir. Kaynar suyun içerisinde yaklaşık 2 saat kadar demleme işlemi gören yulaf samanı, içerisinde bulunan önemli bileşenlerin aktarımını sağlar. 2 saatin sonunda çay süzülerek tüketilir. Yulaf samanı çayı hazırlarken demleme süresi önemlidir. Diğer çaylara nazaran uzun bir demleme işlemi gerçekleştirilir.

Yulaf samanı çayı zayıflatır mı?

Yulaf samanı çayı iştah açıcı bir özelliğe sahiptir. Kişide bulunan tiroid ve östrojen eksikliğinden oluşabilecek iştahsızlığın ortadan kalkmasını sağlar. Bu da tüketiciyi yemek yemeye sevk eder. Zayıflamaya yönelik olarak kullanılmayan yulaf samanı çayı aksine iştah artırıcı bir çay olarak tüketilir. Ayrıca kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir gibi mineralleri içerisinde barındırması ile birlikte et ve süt ürünlerinden alınan besin değerleri yulaf samanı çayı ile de belirli bir seviyede alınabilir. Ancak yulaf samanı çayı bilinçli ve dikkatli kullanılırsa kilo vermeye yardımcı olur.

Yulaf samanı çayı adet söktürür mü?

Yulaf samanı çayının sağlığa birçok faydası bulunur ve yulaf samanı çayının adet dönemine yardımcı olduğu bilinir. Bazı geleneksel tedavi yöntemlerinde kramp ve şişkinliklerin giderilmesi için kullanılır. İdrara yollarını çalıştırmasıyla birlikte mesane temizliğine olumlu anlamda katkı sağlar.