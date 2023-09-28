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  4. Yumurtadan 10 kat fazla protein, etten 25 kat fazla demir içeriyor! Kabızlığı bıçak gibi kesiyor

Yumurtadan 10 kat fazla protein, etten 25 kat fazla demir içeriyor! Kabızlığı bıçak gibi kesiyor

28.09.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfaklarında sıklıkla kullanılan bu besin demir içeriği en yüksek doğal besinlerden biri. Adeta demir deposu diyebileceğimiz bu besin lif oranı açısından da zengin olması sayesinde hem sindirim hem de boşaltım sistemine birebir faydalıdır.

Yumurtadan 10 kat fazla protein, etten 25 kat fazla demir içeriyor! Kabızlığı bıçak gibi kesiyor

Kara şimşek olarak da bilinen yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor. Sağlıklı beslenme alışkanlığında ve diyet beslenmelerinde rahatlıkla tüketilebilen yeşil mercimek kabızlığa iyi gelmesi yönüyle de biliniyor. Yeşil mercimeğin sağlığa önemli faydalarını haberimizde derledik.

SİNDİRİM VE BOŞALTIM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Yeşil mercimek faydaları nelerdir denince akla ilk gelen cevap sindirim ve boşaltım sistemleriyle ilgilidir. Yeşil mercimek lif oranı açısından zengin bir bakliyat türüdür. Lifli gıdaların sağlığa etkisi ise bağırsak sisteminin düzenli çalışmasıdır.

kabızlık

Yeşil mercimek tükettiğinizde bağırsaklarınız daha aktif hale gelecektir. Bu durumun sonucunda kabızlık gibi problemler ortadan kalkacaktır.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Yeşil mercimek, şeker oranı düşük olması sebebiyle diyabet beslenmesinde de önemli bir yere sahiptir. Yeşil mercimek, vücudunuza giren şekerin enerjiye dönüşmesinde oldukça etkilidir. Bu metabolik faaliyet sonucunda kan şekeriniz dengelenir ve şeker hastalığı ihtimaliniz ortadan kalkar.

diyabet

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUR

Yeşil mercimek, kalp sağlığınız için önemli bir rol oynar. Yüksek kolesterolü düşürür ve damar tıkanıklığını önler. Damar sağlığını koruyarak damarlarda yağ oluşmasını engeller.

kalp

SAYMAKLA BİTMEYEN FAYDALARI

  • Demir ve magnezyum oranı bakımından oldukça yüksek olan yeşil mercimek aynı zamanda doğadaki demiri en yüksek bitkisel kaynaktır. Yeşil mercimek kansızlık problemlerini giderir.

  • Anemi hastalarının öğünlerine eklemesi tavsiye edilen yeşil mercimek; kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda ve sağlığını korumasında etkilidir.

  • B vitamini sayesinde sinir sistemi sağlığını korur. Hormonların daha sağlıklı çalışmasına da katkıda bulunur.

  • Cilt ve saç sağlığını korumada etkilidir. Ciltte oluşan tahrişleri ve yaraları kısa zamanda iyileştirir. Saçlarınızı daha sağlıklı ve canlı hale getirir.

  • Diyet sürecinde kilo vermenize yardım eder.

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