Yumurtadan 10 kat fazla protein, etten 25 kat fazla demir içeriyor! Kabızlığı bıçak gibi kesiyor

Kara şimşek olarak da bilinen yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor. Sağlıklı beslenme alışkanlığında ve diyet beslenmelerinde rahatlıkla tüketilebilen yeşil mercimek kabızlığa iyi gelmesi yönüyle de biliniyor. Yeşil mercimeğin sağlığa önemli faydalarını haberimizde derledik.
Yeşil mercimek faydaları nelerdir denince akla ilk gelen cevap sindirim ve boşaltım sistemleriyle ilgilidir. Yeşil mercimek lif oranı açısından zengin bir bakliyat türüdür. Lifli gıdaların sağlığa etkisi ise bağırsak sisteminin düzenli çalışmasıdır.
Yeşil mercimek tükettiğinizde bağırsaklarınız daha aktif hale gelecektir. Bu durumun sonucunda kabızlık gibi problemler ortadan kalkacaktır.
Yeşil mercimek, şeker oranı düşük olması sebebiyle diyabet beslenmesinde de önemli bir yere sahiptir. Yeşil mercimek, vücudunuza giren şekerin enerjiye dönüşmesinde oldukça etkilidir. Bu metabolik faaliyet sonucunda kan şekeriniz dengelenir ve şeker hastalığı ihtimaliniz ortadan kalkar.
Yeşil mercimek, kalp sağlığınız için önemli bir rol oynar. Yüksek kolesterolü düşürür ve damar tıkanıklığını önler. Damar sağlığını koruyarak damarlarda yağ oluşmasını engeller.
Demir ve magnezyum oranı bakımından oldukça yüksek olan yeşil mercimek aynı zamanda doğadaki demiri en yüksek bitkisel kaynaktır. Yeşil mercimek kansızlık problemlerini giderir.
Anemi hastalarının öğünlerine eklemesi tavsiye edilen yeşil mercimek; kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda ve sağlığını korumasında etkilidir.
B vitamini sayesinde sinir sistemi sağlığını korur. Hormonların daha sağlıklı çalışmasına da katkıda bulunur.
Cilt ve saç sağlığını korumada etkilidir. Ciltte oluşan tahrişleri ve yaraları kısa zamanda iyileştirir. Saçlarınızı daha sağlıklı ve canlı hale getirir.