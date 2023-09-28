Yumurtadan 10 kat fazla protein, etten 25 kat fazla demir içeriyor! Kabızlığı bıçak gibi kesiyor

Kara şimşek olarak da bilinen yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor. Sağlıklı beslenme alışkanlığında ve diyet beslenmelerinde rahatlıkla tüketilebilen yeşil mercimek kabızlığa iyi gelmesi yönüyle de biliniyor. Yeşil mercimeğin sağlığa önemli faydalarını haberimizde derledik.

SİNDİRİM VE BOŞALTIM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Yeşil mercimek faydaları nelerdir denince akla ilk gelen cevap sindirim ve boşaltım sistemleriyle ilgilidir. Yeşil mercimek lif oranı açısından zengin bir bakliyat türüdür. Lifli gıdaların sağlığa etkisi ise bağırsak sisteminin düzenli çalışmasıdır.

Yeşil mercimek tükettiğinizde bağırsaklarınız daha aktif hale gelecektir. Bu durumun sonucunda kabızlık gibi problemler ortadan kalkacaktır.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Yeşil mercimek, şeker oranı düşük olması sebebiyle diyabet beslenmesinde de önemli bir yere sahiptir. Yeşil mercimek, vücudunuza giren şekerin enerjiye dönüşmesinde oldukça etkilidir. Bu metabolik faaliyet sonucunda kan şekeriniz dengelenir ve şeker hastalığı ihtimaliniz ortadan kalkar.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUR

Yeşil mercimek, kalp sağlığınız için önemli bir rol oynar. Yüksek kolesterolü düşürür ve damar tıkanıklığını önler. Damar sağlığını koruyarak damarlarda yağ oluşmasını engeller.

SAYMAKLA BİTMEYEN FAYDALARI