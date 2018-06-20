Yumurtalık Kisti Belirtileri

Kadınların üreme sistemlerinin bir parçası yumurtalıklardır. Yumurtalıklar kadınların üreme hücresi olan yumurtaları üretirler ancak henüz tam olarak bilinmeyen sebeplerden dolayı üretilen yumurtalar yahut yumurtalar üretilirken oluşturulan enzim ve diğer maddeler kiste dönüşebilir. Kistler genelde içi su dolu yapılardır ve ultrasonla görüntülenebilirler. KİST ÇEŞİTLERİ Bazı kistler vücutta herhangi bir anormalliğe sebep olmadığı için zararsızken bazıları zehirleyici etkiye ve dolaylı olarak sağlık sorunlarına sebep olabilir. 1. İyi huylu kistler

Bu kistler genelde sadece sol ya da sağ yumurtalıklarda oluşan ve 5 santimetrenin altında olan kistlerdir. Kansere dönüşme ya da zehirleyici etkiye sebep olmaları söz konusu olmadığı için iyi huylu ya da "selim" olarak adlandırılırlar. Fakat bu sıkıntıya sebep olmayacakları anlamına gelmez, bazı iyi huylu kistler hormonal bozukluklarla iç içe olup ağrıya da sebep olabilirler. Bazı iyi huylu kistler şunlardır: Çikolata Kisti: Bu tür kistlerin içinde koyu renkli, erimiş çikolataya benzeyen kahverengi bir sıvı olduğu için bu isim verilmiştir. Çikolata kisti kadınların özellikle regl dönemlerini çok sancılı geçirmeleri ya da cinsel birliktelik sırasında ciddi ağrılar çekmelerine sebep olabilir.

Dermoid Kist: Üreme hücrelerinin üretilmesi sırasında meydana gelen tersliklerden dolayı oluşurlar. İçlerinde saç kökü, tırnak gibi cilt dokularına rastlanabilir. Bundan dolayı kimi zaman şiddetli karın ağrılarına sebep olurlar.

Polikistik Over: Yumurtalıklarda oluşan yumurtaların çeşitli sebeplerden dolayı vücuttan atılamaması sonucu oluşan irili ufaklı çok sayıda kisttir. Regl düzensizliği ve ileri derecede hormon bozukluklara sebep olabildiği gibi tüm vücudu etkileyebilir. 2. Kötü huylu kistler

Habis, yani kötü huylu kistler genelde yağ tabakalarının üzerinde oluşan ve farkına varılması uzun süren kistlerdir. Kansere dönüşme ihtimalleri çok yüksek olduğundan kötü huylu kistlerin tedavisinde erken teşhis çok önemlidir. Eğer kist kötü huyluysa kendi kendine kaybolmaz, hatta çok büyüyüp patlayabilirler. Yumurtalık kisti patlaması bu durumda zehirleyici etkiye, yumurtalıklarda yırtıklara ve bunlardan doğacak iç kanamalara sebep olabilir.

YUMURTALIK KİSTİNİN NEDENLERİ Kist oluşumunun nedenleri daha tam olarak belirlenmiş değil. Ancak birtakım hormonal bozukluklar ve genetik faktörler gibi durumların kist oluşumunda etkili olduğu düşünülüyor. Adet düzensizlikleri

Aşırı kilo, obezite

Genetik yatkınlık

Hormonal bozukluklar

Tiroid bezinin normalden daha fazla çalışması (hipertiroid)

Erken adet görmüş olmak (11 yaşından önce) YUMURTALIK KİSTİ BELİRTİLERİ Özellikle kötü huylu kistlerin erken teşhisi hayatınızı kurtarabilir fakat yumurtalıklar vücudun nispeten dikkat edilmeyen bir kısmı olduğu için bir sorun olduğunun farkına varmanız pek mümkün olmayabilir. Örneğin bazı kistler 25 santimetreye ulaşıncaya kadar hafif bir karın şişkinliği dışında fark edilmeyebilir, bu da tedaviyi zorlaştırır. Yumurtalıklarda kist olduğu nasıl anlaşılır diye düşündüğünüzde şu belirtilere dikkat etmelisiniz: Regl düzensizliği

Karında şişlik ya da ağrı

Mide bulantısı

Sindirim sistemi bozuklukları

Cinsel birliktelikte ağrı

Kasıklarda ağrı

Tüylenmede artış

Sık idrara çıkma

Vajinal akıntıda kötü koku ya da renk değişikliği

Vajinadan kan gelmesi

Dışarıdan hissedilebilir, ele gelen beze şeklinde yumrular

Kilo kaybı ya da artışı

Göğüslerde hassasiyet

Çocuk sahibi olmada sorun yaşanması Tespit edilmelerinin zorluğundan dolayı bunların dışında başka belirtiler de yumurtalık kistinin habercisi olabilir. Bazı kistlerin etkisi direkt olarak üreme sistemine değil vücudun diğer mekanizmaları ve organlarına etki edebilir. Sol yumurtalık kisti belirtileri de yukarıdaki belirtilerle aynıdır fakat sol yumurtalıktaki kistler genelde hormon bozukluklarını işaret eder. Bu ve benzer türdeki kistlerin tespitinde ayrıntılı, tüm vücudu kapsayan tetkiklerin yapılması çok önemlidir.

Rahimde oluşan kistlerse yumurtalık kistlerinden daha tehlikelidir. Rahim doku olarak kistlerin beslenmesine daha yatkındır ve rahimde oluşan kistler genelde kötü huylu olduklarından kansere dönüşmeleri daha olasıdır. Rahimde kist nasıl anlaşılır sorusunun cevabı yumurtalık kistleriyle aşağı yukarı aynıdır. Yalnızca rahim kistlerinde meydana gelen ağrılar sık sık regl öncesindeki normal ağrılarla karıştırılabilecek türde sızlama şeklindeki ağrılardır. Karında kist belirtileri ise rahim ve yumurtalık kistlerinden ötürü olabileceği gibi iç organlarda meydana gelen bir anormalliğin de sonucu olabilir. Kistlerin belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da bu belirtilerin menopozdan sonra yaşanmasıdır. Çünkü yumurtalıklarda oluşan kistler menopozdan önce üreme sisteminin çalışmasıyla bağlantılıdır. Fakat menopozda yumurtalık kisti belirtileri büyük ölçüde rahim kanserinin belirtisi olarak görülür. YUMURTALIK KİSTİ TEDAVİSİ Kistin tespit edilmesi vücutta yarattığı herhangi bir anormallik sonucu olmamışsa doktorunuz birkaç ay boyunca bu kistin izlenmesini isteyebilir. Bazı iyi huylu kistler oluştuktan sonraki bir ya da iki ay içinde vücudun kendi salgıladığı enzim ya da salgılarla kendiliğinden çözülüp yok olabilir. Bu durumlarda fazladan bir müdahaleye gerek olmayacağı için izlenme yoluna gidilebilir.