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Yunan başbakanı Miçotakis ateşle oynuyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2020 10:43 | Son Güncelleme

Yunan Başbakanı, tahrik etmekten vazgeçmiyor. Akdeniz’de yaşanan gerilim devam ederken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Girit’teki hava üssüne gitti. Bomba yüklü bir F-16’nın önünde poz verip tansiyonu artırmayı sürdürdü.

Yunan başbakanı Miçotakis ateşle oynuyor!

Akdeniz'de Mısır ile hukuk dışı bir deniz yetki anlaşması imzalayarak bölgede tansiyonu yükselten Yunanistan, ateşle oynamaya devam ediyor. Fransa'dan aldığı destekle Türkiye'yi tehdit etme küstahlığında bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün de Girit Adası'nı ziyaret etti. Adada bulunan Suda Hava Üssü'ne giden Miçotakis, buradaki askeri personelle bir araya geldi. Ziyaretin fotoğrafları hem Yunan Başbakanlığı hem de Yunan Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Ancak fotoğraftaki bir detay gözden kaçmadı.

FRANSIZ UÇAKLARI İNMİŞTİ

Miçotakis'in askeri görevlilerle konuşurken önünde durduğu F-16 uçak, silah ve bomba yüklüydü. Söz konusu üsse hafta içinde bölgede Yunan gemileriyle birlikte tatbikat yapan Fransız Rafale savaş uçakları da iniş yapmıştı.

Türkiye, Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı anlaşmasının ardından pazartesi günü Oruç Reis araştırma gemisinin sismik çalışmalar için Akdeniz'e açılacağını NAVTEX ile duyurmuştu. 10-23 Ağustos arası geçerli olacak NAVTEX kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri de Oruç Reis'e eşlik ediyor. Aynı gün aynı bölge için NAVTEX ilan eden Yunanistan'a ait gemilerin Oruç Reis'e yaklaşma girişimi engellenmişti.

DÜNYADAN ARADIĞI DESTEĞİ ALAMADI

Yunan Başbakanı Miçotakis, cuma günü ülkesinin Avrupa Birliği ve ABD ile yaptığı temaslarda yeterli desteği alamadı. Sadece Fransa, Atina'ya tam
destek veriyor.

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