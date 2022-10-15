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  4. Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den yanıt geldi! 'Biraz medeni olun'

Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den yanıt geldi! 'Biraz medeni olun'

15.10.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi'nin sosyal medya paylaşımı, Türkiye ve Yunanistan arasında ipleri bir kez daha gerdi. Mitarachi'nin paylaşımına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Çataklı, "Kendi yaptığınız zulmün fotoğrafını Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz... Biraz medeni olun!" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den yanıt geldi! 'Biraz medeni olun'

Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla iki ülke arasında gerginliğe neden oldu. Mitarachi, çıplak göçmenlerin olduğu bir fotoğrafı paylaştı ve "Türkiye'nin sınırda kurtardığımız 92 göçmene karşı tavrı medeniyet adına bir utançtır. Ankara'nın olayı araştırmasını ve nihayet Avrupa Birliği ile sınırlarını korumasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇATAKLI'DAN SERT TEPKİ

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Yunan bakanın küstah paylaşımına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan sert tepki geldi. Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ile ilgili tek bir insan hakları ihlali bulamadığınız için kendi yaptığınız zulmün fotoğrafını Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz!

Manipülasyonlara, sahtekarlığa ayıracağınız vakti insan haklarına uymaya harcayın!

Hadi, zor değil; biraz medeni olun!"


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Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf Türkiye Yunanistan göçmen kriz
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