Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den yanıt geldi! 'Biraz medeni olun'

Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla iki ülke arasında gerginliğe neden oldu. Mitarachi, çıplak göçmenlerin olduğu bir fotoğrafı paylaştı ve "Türkiye'nin sınırda kurtardığımız 92 göçmene karşı tavrı medeniyet adına bir utançtır. Ankara'nın olayı araştırmasını ve nihayet Avrupa Birliği ile sınırlarını korumasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇATAKLI'DAN SERT TEPKİ

Yunan bakanın küstah paylaşımına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan sert tepki geldi. Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ile ilgili tek bir insan hakları ihlali bulamadığınız için kendi yaptığınız zulmün fotoğrafını Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz!

Manipülasyonlara, sahtekarlığa ayıracağınız vakti insan haklarına uymaya harcayın!

Hadi, zor değil; biraz medeni olun!"

Türkiye ile ilgili tek bir insan hakları ihlali bulamadığınız için kendi yaptığınız zulmün fotoğrafını Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz!



Manipülasyonlara, sahtekarlığa ayıracağınız vakti insan haklarına uymaya harcayın!



Hadi, zor değil; biraz medeni olun! https://t.co/Vzzr0ruVGL — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 15, 2022



