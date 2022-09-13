Yunan medyasının 'göçmen geçişi' iddialarına Edirne Valiliği'nden yanıt! 'Asılsız olduğu anlaşılmıştır'

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yunanistan medyasında ve bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, hangi zamanda ve nerede çekildiği belli olmayan düzensiz göçmen geçişine dair görüntülerin Türkiye- Yunanistan hudut hattına ait olduğu iddiaları üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklamanın yapılması zorunluluğu doğduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

'İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR'

"Göçmenlere karşı takınmış olduğu insanlık ve hukuk dışı tutum defalarca tespit edilmiş, kayıt altına alınmış ve zorla geri gönderilen göçmenlerin mülakatlarına yansımış olan Yunanistan'ın uluslararası kamuoyunu yanıltabilmek adına FETÖ'cü hesaplardan yapılan alçakça ve gerçekle örtüşmeyen paylaşımlara itibar ettiğini üzülerek takip etmekteyiz. Bahse konu paylaşımlarda yer ve tarih bilgisi verilmediği gibi bölgedeki gözetleme sistemlerine ait kayıtların incelenmesi de dahil olmak üzere yapılan çok yönlü araştırmalarda iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Yunanistan sınırında görev yapan Hudut Birliklerimizin envanterinde görüntülerde yer alan kamyonet tipi bir askeri araç da bulunmamaktadır. Hudut Birliklerimiz, kolluk kuvvetlerimiz ve Göç İdaresi Müdürlüğümüz tarafından sınırlarımızda düzensiz göçle mücadele konusunda gerekli tedbirler uluslararası hukuk normlarına uygun olarak titizlikle alınmaktadır." (DHA)

