Yunanistan alarma geçti! Cep telefonlarında 'acil kodlu' uyarılar gönderildi

Yunanistan'da vatandaşlar gece başlayacak ve pazar günü ülkeyi etkisi altına alacak olumsuz hava koşulları nedeniyle uyarıldı.
Yunanistan Sivil Koruma Genel Müdürlüğünden cep telefonlarına acil koduyla gönderilen mesajda vatandaşların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmaması istendi.
Yunanistan Meteoroloji Dairesinin açıklamasında, uzmanların Bettina adını verdiği ve İtalya'dan Yunanistan'a yönelen olumsuz hava koşullarının etkisinin gece başlayacağı, sıcaklığın ani düşeceği ve kuvvetli fırtınanın olabileceği kaydedildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ülkede rüzgarın şiddetinin yer yer 10 bofora ulaşması öngörülüyor. (AA)