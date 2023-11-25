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  4. Yunanistan alarma geçti! Cep telefonlarında 'acil kodlu' uyarılar gönderildi

Yunanistan alarma geçti! Cep telefonlarında 'acil kodlu' uyarılar gönderildi

25.11.2023 21:49 | Son Güncelleme:
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Yunanistan'da pazar günü ülkeyi etkisi altına alacak olumsuz hava koşulları nedeniyle alarm verildi. Cep telefonlarına acil koduyla gönderilen mesajlar mecbur olmadıkça sokağa çıkılmaması uyarısı yapıldı.

Yunanistan alarma geçti! Cep telefonlarında 'acil kodlu' uyarılar gönderildi

Yunanistan'da vatandaşlar gece başlayacak ve pazar günü ülkeyi etkisi altına alacak olumsuz hava koşulları nedeniyle uyarıldı.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Müdürlüğünden cep telefonlarına acil koduyla gönderilen mesajda vatandaşların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmaması istendi.

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SICAKLIKLARDA ANİ DÜŞÜŞLER VE KUVVETLİ FIRTINA

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin açıklamasında, uzmanların Bettina adını verdiği ve İtalya'dan Yunanistan'a yönelen olumsuz hava koşullarının etkisinin gece başlayacağı, sıcaklığın ani düşeceği ve kuvvetli fırtınanın olabileceği kaydedildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ülkede rüzgarın şiddetinin yer yer 10 bofora ulaşması öngörülüyor. (AA)


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Yunanistan Fırtına
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