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Yunanistan Başbakanı Miçotakis yine Türkiye'yi hedef aldı! 'Müsamaha gösterilmeyecek'

06.07.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim giderek artıyor. Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, geçtiğimiz aylarda ABD Kongresi'nde kullandığı ifadelerle gerilimin fitilini ateşlerken bu sefer de Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı bir konuşmayla Türkiye'yi hedef aldı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis yine Türkiye'yi hedef aldı! 'Müsamaha gösterilmeyecek'

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, geçtiğimiz mayıs ayında ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumun göz önünde bulundurulmasını istemişti. Bu açıklamalar Türkiye'den sert tepki toplarken Miçotakis sözleri sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık benim için Miçotakis diye biri yok. Bundan sonrasını kendi düşünsün" diye konuşmuştu.

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YİNE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Dün, Fransa'nın Strazburg kentinde yer alan Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yine Türkiye'yi hedef aldı.

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"MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Miçotakis, Avrupa Birliği'nin sorunları önleme ve sorun çıkaranları engelleme yükümlülüğüne sahip olduğunu söyledi. Yunan basını bu açıklamayı 'Türkiye'ye üstü kapalı gönderme' olarak yorumlarken Miçotakis, Türkiye ile ilgili son dönemdeki gerilime ilişkin "Yunanistan, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir tehdide müsamaha göstermeyecektir" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Recep Tayyip Erdoğan miçotakis
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