HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan’da kafe ve restoranlar yeniden açıldı

Yunanistan’da kafe ve restoranlar yeniden açıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.05.2020 18:24 | Son Güncelleme

Yunanistan’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan restoran ve kafeler bugün yeniden açıldı.

Yunanistan’da kafe ve restoranlar yeniden açıldı

Koronavirüs salgını nedeni ile ekonomik krizin eşiğine gelen Yunanistan’da salgın nedeni ile kapatılan kafe ve restoranlar yeniden açıldı. Yunanistan’da turizm sezonun gelmesi ile ziyaretçi çekmek amacı ile böyle bir karar alındığı düşünülüyor.

"YUNANİSTAN, SALGIN AÇISINDAN GÜVENLİDİR"

Yetkililer, kafe ve restoranlarda salgın nedeni ile sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edileceğini belirtti. Yetkililer, masaların sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yerleştirileceğini ifade ederken, çalışanların ise sürekli maske takacağını açıkladı. Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, yaptığı açıklamada gıda sektörünün yeniden açılmasının yaz sezonu için bir başlangıç olduğunu ifade ederken, “Yunanistan, salgın açısından güvenlidir. Ülkemizde tatil yaparken, aynı zamanda sağlığınızı da koruyabilirsiniz” dedi.

Öte yandan, Yunanistan’da adalara yapılan feribot seferleri yüzde 50 yolcu kapasitesi ile yeniden başlarken, 1 Haziran’da ise otellerin yeniden hizmet vermesi planlanıyor. Atina’da 15 Haziran’da sezonluk oteller yeniden açılması beklenirken, uluslararası uçuşlarında başlaması planlanıyor.

Yunanistan’da toplam koronavirüs vaka sayısı 2 bin 878’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 171’e ulaştı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı
Yolcu uçağında ‘sosyal mesafe’ kavgasıYolcu uçağında ‘sosyal mesafe’ kavgası
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladıKoronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladı

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan ikinci dalga uyarısı! Tarih verdi

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan ikinci dalga uyarısı! Tarih verdi

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama

Maske takması istenen kadın külodunu maske yaptı!

Maske takması istenen kadın külodunu maske yaptı!

Milli boksör, sevgilisini öldürmüştü! Mesajlar ortaya çıktı

Milli boksör, sevgilisini öldürmüştü! Mesajlar ortaya çıktı

Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi

Üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

Diğer Haberler
Koronanın ortaya çıktığı Çin'de skandal görüntü

Koronanın ortaya çıktığı Çin'de skandal görüntü

ABD'nin koronavirüs bilançosu açıklandı

Salgının merkez üssünde bilanço açıklandı

Yolcu uçağında ‘sosyal mesafe’ kavgası

Yolcu uçağında ‘sosyal mesafe’ kavgası

Kuzey Kutbu'nda eşi görülmemiş sıcaklık: 30 dereceyi görecek

Kuzey Kutbu'nda eşi görülmemiş sıcaklık: 30 dereceyi görecek

Koronavirüsün 11. gününe dikkat!

Koronavirüsün 11. gününe dikkat!

Pakistan’da işkence gören fil 35 yıl sonra esaretten kurtuldu

Pakistan’da işkence gören fil 35 yıl sonra esaretten kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.