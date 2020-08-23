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  4. Yunanistan'da koronavirüs rekor kırdı! Salgının en yükseği...

Yunanistan'da koronavirüs rekor kırdı! Salgının en yükseği...

DÜNYA HABERLERİ  | 23.08.2020 21:03 | Son Güncelleme

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 284 ile salgının başında bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Yunanistan'da koronavirüs rekor kırdı! Salgının en yükseği...

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, 284 yeni vakanın kaydedildiği son 24 saatte 2 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

Açıklamada, ülkede virüse yakalananların yaş ortalamasının 39, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin yaş ortalamasının ise 77 olduğu belirtildi.

TOPLAM VAKA SAYISI 8 BİN 664'E YÜKSELDİ

Açıklamaya göre, toplam vaka sayısı 8 bin 664'e yükselirken Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 242'ye ulaştı.

Ülkede bir önceki en yüksek günlük vaka sayısı, 269 kişiye Kovid-19 tanısının konulduğu 21 Ağustos'ta görülmüştü. (AA)

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