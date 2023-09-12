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Yunanistan'da otomobile kanlı pusu: 6 Türk öldürüldü! Polis Interpol'den yardım istedi

12.09.2023 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Almanya plakalı bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda kurşunların hedefi olan 6 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Saldırının çete hesaplaşması olabileceği üzerinde durulurken, Yunan polis yetkilileri de Interpol'den destek istedi.

Yunanistan'da otomobile kanlı pusu: 6 Türk öldürüldü! Polis Interpol'den yardım istedi

Atina yakınlarındaki sahil kasabası Artemdida’da dün yerel saatle 18.30 sularında bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 6 Türk hayatını kaybetti. Yunan basınında yer alan haberlerde, Türklerin bulunduğu aracın Almanya plakalı olduğu belirtilerek, saldırının çete hesaplaşması olabileceği üzerinde durulduğu ifade edildi.

YUNANİSTAN'DA SABIKA KAYITLARI YOK

Hayatını kaybedenlerden 5’inin aracın içerisinde, 1’inin ise aracın dışında bulunduğu aktarılan haberlerde, ölenlerden hiçbirinin Yunanistan'da sabıka kaydı bulunmadığı ve üstlerinde silah olmadığı aktarıldı.

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INTERPOL DEVREYE GİRECEK

Olay yerinde yapılan incelemede, 20’den fazla mermi kovanı bulunurken, Yunan makamları Interpol'den yardım istendi.

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Görgü tanıkları polise verdikleri ifadelerinde, saldırının düzenlendiği bölgede koyu renkli bir araç ile bir motosiklet gördüklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Atina Yunanistan silahlı saldırı çete

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