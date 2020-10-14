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Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2020 09:52 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Atina'da yapılan görüşmede, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yeniden Doğu Akdeniz'e açılmasını kastederek "Bu şartlar altında Türkiye ile masaya oturmayız." ifadesini kullandı.

Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis salı günü akşam saatlerinde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı kabul etti.

Maas, Türkiye'nin araştırma gemisi Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e göndereceğini açıklamasından birkaç saat sonra, Ankara'ya planlanan ziyaretini iptal etti ve temaslar için Atina ve Lefkoşa'ya hareket etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Alman Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde, Oruç Reis sismik gemisinin Yunan kıta sahanlığında kaldığı sürece ülkesinin Türkiye ile müzakere masasına oturmayacağını söylediği belirtildi.

MAAS: TÜRKİYE'YE KALMIŞ

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Oruç Reis'i yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesini eleştirerek, tek taraflı hareketlerin müzakereleri başlatma çabalarına darbe vuracağını söyledi.

Lefkoşa'da Kıbrıslı mevkidaşı Nikos Christodoulides'le görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Maas, "Türkiye'nin gerginlik ve yumuşama politikası arasında gidip gelmeye son vermesi gerekiyor. Müzakere koşullarını yaratmak Türkiye'ye kalmıştır." ifadesinde bulundu.

İki ülke arasında yaşanan gerilim konusunda arabuluculuk görevi üstlenen Maas, Ankara ziyaretinin iptali hakkında, "Bugün sadece Lefkoşa ve Atina'ya seyahat etme kararım, bahsettiğimiz güncel gelişmelerden kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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