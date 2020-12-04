Yunanistan'dan Türkiye'nin diyalog çağrılarına olumsuz yanıt

Rum basınında yer alan habere göre, Dendias, 10-11 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret etti.

İlk olarak Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşen Dendias, daha sonra Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Dendias, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Yunanistan ile GKRY'nin, AB üyesi ülkelere, Türkiye’nin “ikna edici olmayan” eylemleriyle ilgili sorumluluk almaları çağrısı yaptığını söyledi.

"Türkiye'nin sözde gerginliğin azalması için birkaç gün önce yapmış olduğu geç kalmış eylemler, ikna edici değildir." ifadelerini kullanan Dendias, Türkiye'nin, gerçek anlamda gerginliği yatıştırıcı ve uluslararası hukuk ve deniz hukuku zeminine dayalı yapıcı bir yola götürecek kararlar alması gerektiğini savundu.

Dendias, "Bu kararlar yalnızca Türkiye için açık bir gösterge olarak değil, AB'nin güvenilirliğinin bir kanıtı olması açısından da önemlidir." dedi.

Hristodulidis ise AB liderlerinin vereceği kararların Türkiye'nin tavrına bağlı olduğunu kaydetti.