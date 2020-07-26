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'Yunanistan, Ege'de ABD ile tatbikat yapacak' iddiası olay olmuştu! Açıklama geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.07.2020 21:36 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın ABD ile Ege Denizi'nde ortak tatbikat yapacağı iddialarının doğru olmadığı belirtildi.

'Yunanistan, Ege'de ABD ile tatbikat yapacak' iddiası olay olmuştu! Açıklama geldi

Bazı haber sitelerinde ABD donanmasının en önemli güç unsurlarından biri olan Eisenhower uçak gemisinin Ege Denizi'nde Yunanistan ile ortak tatbikat yapmak üzere rotasını Girit Adası'na çevirdiğine ilişkin haberler yer aldı.

Söz konusu haberlerde 12 ABD Savaş gemisi eşliğinde bu sabah Süveyş Kanalı'nı geçen Eisenhower uçak gemisinin Ege Denizi’nde Yunanistan Hava Kuvvetleri ile yaklaşık on gün sürecek ortak tatbikat yapacağı belirtildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, söz konusu haberler gerçeği yansıtmıyor.

HERHANGİ BİR TATBİKAT PLANI YOK

Uçak gemisinin beraberinde 3 ABD savaş gemisi refakatinde Cebelitarık Boğazı'na intikal ettiği belirtilirken, Ege Denizi’nde Yunanistan unsurları ile herhangi bir tatbikatın planlı olmadığı vurgulandı.

Buna karşılık Eisenhower uçak gemisinin önümüzdeki günlerde Akdeniz Kalkanı Harekatı'na iştirak eden Türk Deniz Kuvvetleri gemileri ile Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edeceği öğrenildi. (AA)

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