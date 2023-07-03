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Yunanistan, Fransa'dan bir Rafale savaş uçağı daha teslim aldı! Sayı 16'ya ulaştı

03.07.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Hava Kuvvetlerinin Fransa'dan bir Rafale F3R savaş uçağı daha teslim aldığı bildirildi. Yunanistan’ın Rafale filosu, 12’si tek kişilik, 4’ü iki kişilik 16 uçağa ulaştı.

Yunanistan, Fransa'dan bir Rafale savaş uçağı daha teslim aldı! Sayı 16'ya ulaştı

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, 27 Haziran'da 16’ncı Rafale savaş uçağı Yunanistan’ın Fransa’daki heyeti tarafından teslim alınarak başkent Atina yakınlarındaki Tanagra Hava Üssü’ne getirildi.

Fransa’ya 2020'de, 18 Rafale F3R savaş uçağı siparişi veren Yunanistan, daha sonra ilave 6 Rafale talebinde bulunmuştu.

40 ADET SATIN ALACAKLAR

İlk Rafale, Temmuz 2021’de Yunan Hava Kuvvetlerine teslim edilmişti. Yunanistan, 2025'e kadar 40 Rafale savaş uçağı tedarik etmeyi hedefliyor. Teslimat süreci boyunca Yunan pilotlar Yunanistan ve Fransa’da eğitimlerine devam edecek. (AA)


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Fransa Yunanistan savaş uçağı

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