Yunanistan, Fransa'dan bir Rafale savaş uçağı daha teslim aldı! Sayı 16'ya ulaştı

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, 27 Haziran'da 16’ncı Rafale savaş uçağı Yunanistan’ın Fransa’daki heyeti tarafından teslim alınarak başkent Atina yakınlarındaki Tanagra Hava Üssü’ne getirildi.

Fransa’ya 2020'de, 18 Rafale F3R savaş uçağı siparişi veren Yunanistan, daha sonra ilave 6 Rafale talebinde bulunmuştu.

40 ADET SATIN ALACAKLAR

İlk Rafale, Temmuz 2021’de Yunan Hava Kuvvetlerine teslim edilmişti. Yunanistan, 2025'e kadar 40 Rafale savaş uçağı tedarik etmeyi hedefliyor. Teslimat süreci boyunca Yunan pilotlar Yunanistan ve Fransa’da eğitimlerine devam edecek. (AA)



