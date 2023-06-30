Yunanistan hakkında çarpıcı iddia: Sahil Güvenlik ekipleri halatlarla göçmen teknesini devirdi... "İnsanlar birbirini boğuyordu. Geceydi ve dalgalar vardı. Korkunçtu..."

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuş, onlarca yitirmiş, 100'den fazla kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin göçmen teknesiyle ilgili önemli ihmalleri olduğu iddia edilen olayda bomba bir iddia daha ortaya atıldı. Faciadan sağ kurtulan ve adını vermek istemeyen bir kişinin iddiasına göre, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tekneye halat bağladı ve sağa sola çekerek alabora olmasına yol açtı...

TRAJİK SON YUNAN EKİPLERİ TARAFINDAN HIZLANDIRILDI...

Reuters'ın ulaştığı ve faciadan sağ kurtulan bir göçmen, Kuzey Afrika'dan insan kaçakçılarının yüzlerce göçmeni bir balıkçı teknesine tıkıştırdıklarını ifade etti. Teknedeki koşulların cehennem gibi olduğunu ifade eden göçmen, teknede yiyecek ve suyun da bulunmadığını söyledi.

Reuters'ın haberine göre hayatta kalanların Yunan yargılarına verdiği 9 ifadeden altısında, sahil güvenlik ekiplerinin göçmen teknesini çektiği iddia edilirken, hayatta kalan bir Suriyeli'nin bu olay yaşanırken 'Dur!' diye sahil güvenlik ekiplerine bağırdığı söylendi.

İfadelere göre, göçmen teknesi sağa sola yalpaladıktan sonra ters döndü.

Bu altı kişinin ifadesi, Yunan sahil güvenliği ve hükümetinin tekneyi çekmek için herhangi bir girişimde bulunulmadığını ve sahil güvenlik yaklaşık 70 metre uzaktayken devrildiğini söyleyen basın açıklamalarıyla çelişiyor.

Sahil güvenliği denetleyen Denizcilik Bakanlığı, Reuters'a savcıların devam eden soruşturması hakkında yorum yapamayacağını söyledi.

SAĞ KURTULAN MOHAMED OLAY ANINI ANLATTI

Adını sadece Mohamed olarak vermeyi tercih eden ve faciadan sağ kurtulan bir göçmen Reuters'a açıklamalarda bulundu.

Olay anında sahil güvenlik ekiplerinin göçmen teknesini hızla çektiğini ve alabora ettiğini iddia eden göçmen, "Sağa, sola ve sonra tekrar sağa hareket etti ve tekne alabora oldu. İnsanlar birbirinin üzerine düşmeye başladı. İnsanlar üst üste geliyordu, bağırıyorlardı, insanlar birbirlerini boğuyordu. Geceydi ve dalgalar vardı. Korkunçtu." dedi.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR!

15 Haziran'da trajediden sadece bir gün sonra, bir sahil güvenlik sözcüsü, yerel basında trol teknesinin çekildiğini söyleyen bazı kurtulanlara atıfta bulunan haberlere yanıt vererek, sahil güvenlik gemisinin herhangi bir zamanda tekneye halat bağladığını açıkça yalanlamıştı.

Bir gün sonra ise sahil güvenlik yaptığı açıklamayı değiştrerek, iletişim kurmak için göçmen teknesine bir halat bağladığını söyledi.

Sahil güvenlik, daha sonra trol teknesini çekmeye çalıştığını yalanlayarak, mesafesini koruduğunu söyledi.

