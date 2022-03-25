HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan imzaları attı! Fırkateyn ve savaş uçağı alacaklar

Yunanistan imzaları attı! Fırkateyn ve savaş uçağı alacaklar

25.03.2022 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan, Fransa'dan fırkateyn ve savaş uçağı alımı için imza attı. Atina hükümeti, Fransa'dan fırkateyn ve 6 Rafale savaş uçağı alımını resmiyete döktü.

Yunanistan imzaları attı! Fırkateyn ve savaş uçağı alacaklar

Yunanistan, Belharra tipi fırkateyn ve Rafale tipi savaş uçağı alımı için Fransa ile anlaşma imzaladı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly arasında Atina'da imzalanan anlaşma ile Yunanistan, Fransa'dan fırkateyn ve 6 Rafale alımını resmiyete döktü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Eylül 2021'deki Uluslararası Selanik Fuarı'nda yaptığı konuşmada Fransa'dan temin edilecek Rafale tipi savaş uçağı sayısının 18'den 24'e çıkarılacağını duyurmuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiev'de şiddetli patlamalar! Rusya'dan ağır bombardıman Kiev'de şiddetli patlamalar! Rusya'dan ağır bombardıman
Chelsea'yi satın alacağını açıklamıştı! Abramovich'e yeni teklifChelsea'yi satın alacağını açıklamıştı! Abramovich'e yeni teklif
Röportajda söyledikleri sonrası tutuklandıRöportajda söyledikleri sonrası tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şeker fiyatlarına indirim geldi!

Şeker fiyatlarına indirim geldi!

Portekiz-Türkiye maçında sürpriz kadro!

Portekiz-Türkiye maçında sürpriz kadro!

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

Cezaevinde isyan! Takviye kuvvet sevk edildi, şehir ayağa kalktı

Cezaevinde isyan! Takviye kuvvet sevk edildi, şehir ayağa kalktı

Chelsea'yi satın alacağını açıklamıştı! Abramovich'e yeni teklif

Chelsea'yi satın alacağını açıklamıştı! Abramovich'e yeni teklif

Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde net mesaj! "Gündeme dahi gelmemesi gerekir"

Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde net mesaj! "Gündeme dahi gelmemesi gerekir"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.