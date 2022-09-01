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Yunanistan’ın tepkisi sonrası NATO 30 Ağustos paylaşımını silmişti! Yeniden yayınladılar: İşte o paylaşım

01.09.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı Yunanistan’ın tepkisinin ardından silmişti. Söz konusu hesaptan yeniden bir paylaşım yapıldı. Konuya ilişkin konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biraz evvel gelen habere göre birkaç dakika önce Silahlı Kuvvetler Günü mesajı olarak yeniden yayınlamışlar. Bakanlığımızın ilettiği rahatsızlığımızın NATO tarafından gereğinin yapıldığı sonucuna varabiliriz" dedi.

Yunanistan’ın tepkisi sonrası NATO 30 Ağustos paylaşımını silmişti! Yeniden yayınladılar: İşte o paylaşım

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutlamak için paylaştığı gönderiyi Yunanistan’ın tepkisinin ardından silmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında söz konusu olaya ilişkin de bir açıklama yaptı. Çelik, NATO'nun yeniden bir paylaşım yayınladığını belirtti. İşte detaylar...

NATO'NUN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPILAN İLK PAYLAŞIM

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) sosyal medya hesabından, Türk askerlerinin fotoğrafının bulunduğu gönderide, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı etiketlenerek Türkçe olarak, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" denilmişti.

Paylaşımın devamında İngilizce, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadeleri kullanılmıştı.

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YUNANİSTAN'IN TEPKİSİ SONRASI SİLİNMİŞTİ

NATO’nun paylaşımı sonrası Yunanistan paylaşıma tepki göstermiş, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e resmi şikayette bulunduğunu duyurmuş, NATO’nun paylaşımını “kabul edilemez bir adım” olarak nitelendirmişti. Yunan ordusunun da NATO’ya bağlı Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı’na (SHAPE) şikayette bulunacağı bildirilmişti.
LANDCOM, üye ülkelerin ulusal bayramlarında düzenli olarak kutlama mesajları paylaşırken, 25 Mart'ta Yunanistan Bağımsızlık Günü’nü kutlamıştı.

ÇELİK: YENİDEN YAYINLAMIŞLAR

Ömer Çelik, yaptığı açıklamada söz konusu hesaptan yeniden paylaşım yapıldığını belirterek "Yunanistan'ın silahlı kuvvetler günü NATO'nun sosyal medya hesabından kutlandı. Türkiye'ninki de 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir kutlama yayınlanmıştı, daha sonra silinmiş. Milli Savunma Bakanlığımız bu konudaki rahatsızlığımızı NATO makamlarına iletti. Dolayısıyla onlar bir değerlendirme yapıp sonucu bildireceklerdi. Biraz evvel gelen habere göre de birkaç dakika önce bunu Silahlı Kuvvetler Günü mesajı olarak yeniden yayınlamışlar. Birkaç dakika önce bu olmuş. Dolayısıyla burada Milli Savunma Bakanlığımızın ilettiği rahatsızlığımızın NATO tarafından gereğinin yapıldığı gibi bir sonuca varabiliriz. Bu niçin silinmiştir, bahsedildiği gibi Yunan makamlarının etkisiyle mi silinmiştir, o NATO içinde değerlendirilip ayrıca gereği yapılıp bildirilecektir. Olayın ilk anından itibaren Bakanlıklarımız, gereken takibi yapmaya başlamıştır. Ve anlaşıldığı kadarıyla da bakanlıklarımızın yaptığı takipler neticesinde sonuç alınmış gözüküyor. Daha önce de olmuştu, NATO'da bir tatbikat vesilesiyle yine Türkiye'yi hedef alan bir şey. O zaman da rahatsızlık belirtilmişti ve gereğini yapmışlardı. Ama NATO'nun, bu kadar kurumsal bir yapının bu konularda çok daha dikkatli olmasını beklemek her zaman hakkımızdır." ifadelerini kullandı.

İŞTE NATO'NUN SON PAYLAŞIMI

NATO'nun söz konusu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında "Salı günü LANDCOM, Müttefikimiz Türkiye'yi Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle kutladı. Türkiye'yi ev sahibi ülke olarak gördüğümüz için minnettarız. Ve İttifakımıza katkılarından dolayı otuz Müttefikin hepsine teşekkür ederiz. Birlikte daha güçlüyüz." denildi. Paylaşımda NATO ve Türk bayrağı kullanıldı.

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NATO, Yunanistan'ın tepkisinin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajını sildiNATO, Yunanistan'ın tepkisinin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajını sildi


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NATO Türkiye Yunanistan

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