HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan Meclis Silahlanma Komisyonu 20 adet F-35 savaş uçağı alımını onayladı

Yunanistan Meclis Silahlanma Komisyonu 20 adet F-35 savaş uçağı alımını onayladı

28.06.2024 00:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'da Meclis Silahlanma Komisyonu, 20 adet F-35 satın alınması ve Constellation tipi fırkateyn inşa programına katılımın değerlendirilmesi teklifini kabul etti.

Yunanistan Meclis Silahlanma Komisyonu 20 adet F-35 savaş uçağı alımını onayladı

Yunanistan'ın Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Savunma Bakanı Nikos Dendias, Meclis Silahlanma Komisyonuna 20 F-35 satın alınması ve Constellation tipi fırkateyn inşa edilmesine ilişkin programa katılımın değerlendirme çalışmasına yönelik teklifler sundu.

Bakan Dendias, F-35 askeri uçakların ülkenin caydırıcı gücünü artıracağını savundu.

Dendias, Constellation tipi fırkateynin Yunanistan'da inşa edilmesine ilişkin programa katılım kararının alınması halinde, bu fırkateynin de Yunanistan Deniz Kuvvetleri için önemli bir güç olacağını ileri sürdü. Dendias'ın F-35 ve Constellation tipi fırkateynlere ilişkin teklifi Komisyonda çoğunluğun oylarıyla kabul edildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yoğun bakımdaki Türkler için uçak görevlendirildiYoğun bakımdaki Türkler için uçak görevlendirildi
İstanbul'da suç örgütüne operasyon! Müvekkilini görmeye gelen avukat polise küfür etti, arbede çıktıİstanbul'da suç örgütüne operasyon! Müvekkilini görmeye gelen avukat polise küfür etti, arbede çıktı
Ve beklenen oldu! İsrail harekete geçti, peş peşe saldırılarVe beklenen oldu! İsrail harekete geçti, peş peşe saldırılar
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan f 35
En Çok Okunan Haberler
MSB duyurdu! Görüntüler paylaşıldı, terör örgütü PKK'dan alçak plan

MSB duyurdu! Görüntüler paylaşıldı, terör örgütü PKK'dan alçak plan

Kaan Ayhan'ın gol sonrası sevinci olay oldu! Verdiği fotoğraf akıllara Nuri Şahin-Podolski olayını getirdi

Kaan Ayhan'ın gol sonrası sevinci olay oldu! Verdiği fotoğraf akıllara Nuri Şahin-Podolski olayını getirdi

CHP'li isimlerden salgın iddiası! Binlerce kişi hastaneye başvurdu

CHP'li isimlerden salgın iddiası! Binlerce kişi hastaneye başvurdu

Ayşe Ateş o mesajlara isyan etti! "Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum"

Ayşe Ateş o mesajlara isyan etti! "Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum"

Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti! Yeni yol haritasını açıkladı

Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti! Yeni yol haritasını açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.