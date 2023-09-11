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Yunanistan tarihinin en büyük sel felaketini yaşıyor! Askeri üs sular altında...

11.09.2023 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan, tarihinin en büyük sel felaketi olan Daniel fırtınasının pençesinde. Fırtınada şu ana kadar 10 kişi yaşamını yitirirken, en az dört kişinin de kayıp olduğu bildirildi. ABD helikopter ve İHA'larının konuşlandığı Stefanovikio da selden nasibini aldı. Sular altında kalan askeri üste Yunan Kara Kuvvetleri'ne ait helikopterlerin de bulunduğu aktarıldı.

Yunanistan tarihinin en büyük sel felaketini yaşıyor! Askeri üs sular altında...

Daniel fırtınası Yunanistan'a tarihinin en büyük felaketini yaşatıyor. Orta Yunanistan'da birçok alan sular altında kalırken, bir askeri üs de sel sularına teslim oldu. Askeri üste Yunan Kara Kuvvetleri ve ABD'ye ait askeri helikopter ve İHA'ların olduğu bildirildi.

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Resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, Yunan medyasında, sular altında kalan helikopterlerin, çekici ve vinçlerle üssün daha yüksek bir platformuna taşındıkları belirtildi. Selden zarar gören helikopterlerin Yunan Kara Kuvvetleri’ne ait oldukları kaydedildi. Üste Yunan HUEY, Apache ve Kiowa Warrior tipi helikopterlerden başka, ABD’nin helikopter ve İHA’ları bulunuyor.

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DANİEL FIRTINASI

Yunanistan tarihindeki en büyük sel felaketine yol açan Daniel fırtasında en az 10 kişi hayatını kaybetti, en az dört kişi de kayıp. Salı gününe kadar asfalt olan yollar derelere dönüşünce kayıpların bulunabilmesi için balıkadamlar görevlendirildi. Tanınmaz halde olan Volos, Larisa, Kardiça, Trikala şehirleri ve bu şehirlere bağlı köyler sular altında. Bazı köyler adeta haritadan silindi. Bazı yerlerde ise deniz ile kara birleşti. Yollar, köprüler çöktü. Sular altındaki evlerinde mahsur kalan yüzlerce insan hâlâ kurtarılmayı bekliyor. Kendilerine su ve yiyecek şişme botlarla ulaştırılabiliyor. Yüzlerce ev, işyeri büyük hasar gördü. Yüzlerce araç sularda sürüklendi. Onlarca yerleşim birimi tedbir amaçlı boşaltıldı.

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ELEKTRİK HÂLÂ YOK

Orta Yunanistan’ın bir bölümü günlerdir karanlıkta. En büyük endişe, bölgedeki yağmur sularının aktığı ve Larisa şehrinin içinden geçen Pinion nehrinin taşması. Bu durumda yüzlerce bina sular altında kalacak. Pinion’da su seviyesi dün 10 metreyi geçti. Yunanistan’ın en verimli ovaları bu bölgede bulunuyor. Her şey sular altında.

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Yunanistan’ın helikopterlerinin Sel altında kaldığına dair görüntüler yayınlandı.

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Bölgeden çekilen görüntüler ve gelen Haberler yürek sızlatıyor. Hayatını kaydenlerden birinin cesedi, sular altında kalan evinin mutfağında suyun üzerinde yüzerken bulundu. Biri ciddi solunum sorunları olan üç küçük kız kardeş dedeleri ile birlikte Volos yakınlarındaki bir köyde dört gündür mahsur kurtarılmayı bekliyor.

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sel Yunanistan

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