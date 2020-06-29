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Yunanistan, Türkiye ile sınırlarını 1 Temmuz’da açıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2020 16:53 | Son Güncelleme

Yunanistan, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan sınır kapılarını 1 Temmuz’da tekrar açıyor.

Yunanistan, Türkiye ile sınırlarını 1 Temmuz’da açıyor

Yunanistan, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan sınır kapılarını 1 Temmuz’da tekrar açıyor. Açılan sınır kapıları arasında Türkiye de var.

Yunanistan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapattığı 14 sınır kapısından 7’sini 1 Temmuz itibariyle açıyor.

Açılan sınır kapıları arasında Türkiye-Yunanistan sınır kapısının da olduğu ifade edildi. Yunan medyası, açılan sınır kapılarının Evzones, Kakavya, Kristallopigi, Promachonas, Nimfea, Kestanelik ve Kipi sınır kapıları olduğunu duyurdu.

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