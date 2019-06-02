HABER

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 17 FETÖ şüphelisinden 2’si tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 23:43 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen aralarında meslekten ihraç edilen doktor, polis, asker, öğretmen ve mühendisin bulunduğu 17 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden ikisi tutuklandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 17 FETÖ şüphelisinden 2’si tutuklandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen aralarında meslekten ihraç edilen doktor, polis, asker, öğretmen ve mühendisin bulunduğu 17 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden ikisi tutuklandı. 13 şüpheli ise yarın adliyeye sevk edilecek.
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 05.00'te gerçekleştirilen operasyonda, 17 FETÖ şüphelisi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken Ayvalık Çıplak Ada açıklarında yakalanmıştı. Şüphelilerden meslekten ihraç edilen doktor F.B. ile ihraç üsteğmen Ö.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İki şüpheli ise haklarındaki soruşturmanın sürdüğü Manisa’ya gönderilirken, aralarında etkin pişmanlık yasasından yararlanmak isteyenlerinde bulunduğu 13 kişi yarın ise adliyeye sevk edilecek.

FOTOĞRAFLI

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 17 FETÖ şüphelisinden 2’si tutuklandıYunanistan'a kaçarken yakalanan 17 FETÖ şüphelisinden 2’si tutuklandı

Art arda saldırdılar! Korkunç gece Art arda saldırdılar! Korkunç gece
Kızılırmak havzasında çeltik arazileri susuzluktan kurumaya başladıKızılırmak havzasında çeltik arazileri susuzluktan kurumaya başladı
Bakan Soylu "Türk Soylu Kardeşlerimizle iftar" Programına katıldıBakan Soylu "Türk Soylu Kardeşlerimizle iftar" Programına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

3 ilçe ve 1 beldede seçmen sandığa gitti! İşte sonuçlar

3 ilçe ve 1 beldede seçmen sandığa gitti! İşte sonuçlar

Bağcılar'da savaş gibi park kavgası! Ölü ve yaralılar var

Bağcılar'da savaş gibi park kavgası! Ölü ve yaralılar var

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya Hendek'deki deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Oğuz Gündoğdu'dan açıklama

Sakarya Hendek'deki deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Oğuz Gündoğdu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sürücülere önemli uyarı

Süleyman Soylu'dan önemli uyarı

Ortalık bir anda karıştı! Taşlar sopalar havada uçuştu

Ortalık bir anda karıştı! Taşlar sopalar havada uçuştu

Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı

Korkunç olay! Küfürlü konuştukları için uyarınca...

4 yılda 400 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

Suriyelilerin bayram yolculuğu! 4 yılda tam 400 bin...

İstanbul Bağcılar'da savaş gibi park kavgası! Ölü ve yaralılar var

Bağcılar'da savaş gibi park kavgası! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.